Wisła Kraków. Kibice z niecierpliwością czekają na decyzję Mączyńskiego

Kibice Wisły Kraków czekają na ostateczną decyzję Krzysztofa Mączyńskiego. Piłkarz poinformował we wtorek rano na Twitterze, że dzisiaj podejmie decyzje o swojej przyszłości.

Zdjęcie Krzysztof Mączyński /AFP

Pod wpisem piłkarza pojawiło się mnóstwo komentarzy. Głównie wypowiadali się kibice Wisły Kraków, którzy z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie się losów Mączyńskiego.

Reklama

W grę wchodzi transfer do Legii Warszawa, czyli odwiecznego rywala "Białej Gwiazdy". Taki obrót spraw na pewno nie spodoba się wielu fanom Wisły, którzy na Twitterze przypominają Mączyńskiemu jego odpowiedzi w zabawie "pomidor" w programie "Liga+ Extra". Mączyński wziął w nim udział w lutym tego roku i zarzekał się, że nie przejdzie do Legii, nawet jeśli miałoby mu to pozwolić na grę w Lidze Mistrzów.



Jedna z użytkowniczek przedstawiła piłkarzowi także krótką instrukcję zmiany nazwy na Twitterze. Mączyński używa bowiem skrótu "makatsw".



Kibice wypominają mu także zamieszczonego kilka tygodni temu tweeta, w którym zapewniał, że nie odejdzie z klubu.

Warto zaznaczyć, że w Wiśle od jakiegoś czasu są zaległości w wypłacaniu pensji piłkarzom. W Legii natomiast bliski odejścia jest Vadis Odjidja-Ofoe i "Wojskowi" muszą szukać kogoś na jego miejsce. Mączyńskim ma się także interesować Jagiellonia Białystok.



AK