Wisła Kraków. Kamil Wojtkowski: Cieszy mnie, że debiut przy Reymonta z trzema punktami

- Cieszy mnie, że mój debiut przy Reymonta został zakończony trzema punktami, co jest najważniejsze dla drużyny. Cieszę się też, że gdy pojawiłem się na murawie, to udało się strzelić tego gola na 1-0 - powiedział Kamil Wojtkowski po zwycięstwie Wisły Kraków nad Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 1-0 w drugiej kolejce Lotto Ekstraklasy.

- Trener chciał, bym dał bodziec do ataku, bo w każdym meczu walczymy o trzy punkty. Myślę, że momentami za bardzo chciałem i ta piłka nie zawsze się słuchała, ale z minuty na minutę coraz bardziej się rozkręcałem - dodał 19-letni pomocnik "Białej Gwiazdy".

Młody piłkarz po wejściu na murawę często dryblował.



- To kwestia podejmowania decyzji. Widziałem, że w pewnych miejscach na boisku to jest wskazane, by ruszyć, kiedy nie ma innego wyjścia. Pewnie, w niektórych sytuacjach mogłem podjąć inne rozwiązanie, zagrać prościej, ale te dryblingi były w większości udane - mówił Wojtkowski.

Na razie 19-latek jest wykorzystywany przez Kiko Ramireza w drugich połowach. Tak samo było w pierwszej kolejce przeciwko Pogoni Szczecin.



- Piłkarz po to trenuje, żeby grać w meczach. Cieszę się, że na razie mam tyle zaufania od trenera, że wpuszcza mnie na boisko. Myślę, że te minuty zadecydują, czy w przyszłości pojawię w pierwszej jedenastce. One są niezbędne, by się ogrywać, żeby łapać pewność w grze i z meczu na mecz będzie to lepiej wyglądało - stwierdził Wojtowski.

- Nie stawiam przed sobą barier czasowych. W zasadzie to żyję od treningu do treningu, gdzie chcę pokazywać się z jak najlepszej strony. Jeżeli nastąpi ten moment, kiedy trener uzna, że jestem gotowy na pierwszy skład, to postaram się wykorzystać szansę - dodał.

Czy młodemu piłkarzowi pasuje styl Wisły?



- Bardzo. Staramy się kontrolować grę, staramy się jak najdłużej utrzymywać przy piłce. Jeśli chodzi o grę w defensywie, to jesteśmy bardzo kompaktowo ustawieni - powiedział.

Wojtowski ostatnie dwa sezony spędził w barwach RB Lipsk, czyli wicemistrzu Niemiec z poprzednich rozgrywek. W pierwszym zespole jednak nie zadebiutował.



- Spędziłem dwa lata w Niemczech. Tam rozwinąłem się pod względem piłkarskim. Pechowa kontuzja mi przeszkodziła, ale już się z tego powoli podnoszę. Powrót do Wisły był dobrym krokiem - mówił pomocnik.



Z Krakowa Adrianna Kmak