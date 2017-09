Wisła Kraków. Kamil Kosowski: Dźwignęli klub z kolan

Wisła Kraków, która przez długi czas zmagała się z problemami finansowymi i właścicielskimi, wydaje się wychodzić na prostą. Po siedmiu kolejkach bieżącego sezonu Lotto Ekstraklasy "Biała Gwiazda" - z czterema zwycięstwami, dwoma remisami i porażką na koncie - plasuje się na 5. miejscu w ligowej tabeli.

Zdjęcie Początek sezonu wiślacy mogą zaliczyć do udanych /Fot. Jan Graczyński /East News

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Arka Gdynia - Wisła Kraków!

"Przy budżecie, przy atmosferze, jaka była w ostatnich latach wokół Wisły, to naprawdę wszyscy wykonują bardzo dobrą robotę. Ludzie, którzy przejęli klub od prezesa Cupiała, czy tam już od Meresińskiego, dźwignęli Wisłę z kolan i dziś jest ona w miejscu, w którym powinna być" - powiedział Kamil Kosowski, były piłkarz Wisły Kraków.

Po przerwie spowodowanej występami reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ 2018 piłkarze Ekstraklasy wracają na ligowe boiska. Szansę na powiększenie dorobku punktowego wiślacy będą mieli już w piątek. "Biała Gwiazda" zmierzy się na wyjeździe z zajmującą 12. miejsce w tabeli Arką Gdynia.



"Arka Gdynia to rywal waleczny. W każdym meczu z ich udziałem, który widziałem, nie oddawali łatwo pola do gry. Mają dobrych zawodników i tak naprawdę to może być jeden z najtrudniejszych wyjazdów w Ekstraklasie" - mówił trener "Białej Gwiazdy" Kiko Ramirez.

