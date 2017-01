Wisła Kraków. Ivan Gonzalez podpisał kontrakt. Boban Jović odejdzie?

Nowym piłkarzem Wisły Kraków został Ivan Gonzalez Lopez. Hiszpan pozytywnie przeszedł testy medyczne i podpisał półtoraroczny kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Tymczasem tureckie media podają, że z Wisły do Bursasporu przeniesie się Boban Jović.

Defensor z Półwyspu Iberyjskiego ma 29 lat. W przeszłości występował m.in. w Maladze i drugiej drużynie Realu Madryt. Po dwuletniej przygodzie z rezerwami tego wielkiego klubu przeniósł się do Niemiec. Nowym pracodawcą Hiszpana zostało FC Erzgebirge Aue. Podczas rocznego pobytu w ekipie "Fiołków" 15 razy meldował się na drugoligowych boiskach.

Na początku 2015 roku hiszpański zawodnik dołączył do rumuńskiego ASA Targu Mures, z którym sezon 2014/15 zakończył na drugim miejscu. W kolejnej edycji rozgrywek jego drużyna zakwalifikowała się do grupy mistrzowskiej Ligi I. Latem 2016 roku Gonzalez wrócił do ojczyzny. Jego ostatnim klubem był AD Alcorcon, który występuje na drugim szczeblu rozgrywkowym.

W czwartek odbędzie się oficjalna prezentacja nowego zawodnika Wisły.

To jednak nie koniec wieści z ul. Reymonta. Tureckie media informują bowiem, że z Wisły do Bursasporu przeniesie się Boban Jović. Prawy obrońca ze Słowenii jest już podobno dogadany z tureckim klubem, a oficjalna prezentacja ma się odbyć w weekend. Wisła na transferze miałaby zarobić kilkaset tysięcy euro.