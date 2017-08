Wisła Kraków. Hugo Videmont przejdzie do Sandecji?

Hugo Videmont trenuje z Sandecją. Jeśli zaliczy testy, przeniesie się do beniaminka z Nowego Sącza. Dla Wisły byłaby to dobra wiadomość, bo Francuz zszedłby z listy płac.

Zdjęcie Hugo Videmont (z lewej) /AFP

Videmont do Wisły przyszedł wiosną sezonu 2016/2017, ale przy Reymonta furory nie zrobił.



Zagrał w ośmiu spotkaniach, nie zdobył żadnej bramki i jego dni wydają się policzone.



- Wie, że na niego nie liczę. Musi rozważyć swoją przyszłość - zaznaczał trener Kiko Ramirez.



Wygląda na to, że Videmont przyszłość wiąże z Nowym Sączem, bo we wtorek zjawił się na treningu Sandecji.



Gdyby 24-letni Francuz przeniósł się do beniaminka, oznaczałoby oszczędności dla krakowian, bo nie musieliby już płacić zawodnikowi, który ma umowę do czerwca 2018 r.



Pit