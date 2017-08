Wisła Kraków. Denys Bałaniuk bliski przejścia do klubu

Denys Bałaniuk ma niebawem przejść testy medyczne w Wiśle Kraków. 20-letni napastnik ostatnio związany z Dnipro Dnipropietrowsk jest uznawany za wielki ukraiński talent.

Zdjęcie Denys Bałaniuk /print screen /

Kontuzja Zdenka Ondraszka, brak formy Pawła Brożka i słabe wejście do ligi Ze Manuela - to wszystko spowodowało, że miejsce na szpicy zajmuje tymczasowo Carlitos, piłkarz najlepiej czujący się za plecami napastnika. I choć na razie imponuje skutecznością, to w Wiśle wiedzą, że na dłuższą metę potrzebny będzie napastnik z prawdziwego zdarzenia.

Dlatego "Biała Gwiazda" przymierza się do zatrudnienia ukraińskiego talentu - Denysa Bałaniuka. Mimo młodego wieku napastnik rozegrał już 27 spotkań w lidze ukraińskiej, w czasie których zdobył cztery bramki.

Przez ostatnie lata był zawodnikiem Dnipro Dnipropietrowsk. Po tym jednak, jak finalista Ligi Europejskiej z 2015 roku został zdegradowany do trzeciej ligi, Bałaniuk pozostaje wolnym zawodnikiem.

Napastnik ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy.

WG