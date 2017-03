Wisła Kraków. Cristian Echavarria Velez i Ever Valencia już w klubie

Dwaj wypożyczeni do Wisły kolumbijscy piłkarze, Cristian Echavarria Velez oraz Ever Valencia, dotarli do Krakowa i wkrótce rozpoczną treningi z drużyną - poinformował klub.

Zdjęcie Ever Valencia (z prawej) /AFP

"Wszystkie formalności przebiegły pomyślnie" - podkreślono na oficjalnej stronie klubu.

19-letni Echavarria Velez i 20-letni Valencia już kilka tygodni temu zostali zawodnikami Wisły, ale dopiero dzisiaj pojawili się pod Wawelem.

Po zakończeniu rozgrywanych w Ekwadorze mistrzostw Ameryki Południowej U-20 zawodnicy musieli jeszcze dopełnić formalności w związku z przenosinami do Polski.

W najbliższy poniedziałek o 14 nowi zawodnicy Wisły zostaną zaprezentowani na konferencji prasowej. Wkrótce rozpoczną też treningi z zespołem "Białej Gwiazdy".

Zawodnicy są do końca sezonu wypożyczeni do Wisły z kolumbijskiego Independiente Medellin, z zapisaną w kontraktach opcją pierwokupu.