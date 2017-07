Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-0 w 2. kolejce Ekstraklasy

Wisła Kraków wygrała z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 1-0 w meczu 2. kolejki Ekstraklasy. Zwycięskiego gola dla gospodarzy strzelił Petar Brlek.

Zdjęcie Akos Kecskes z Bruk-Betu i Carlitos z Wisły /Stanisław Rozpędzik /PAP

Zapis relacji na żywo z meczu Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza!

Pierwsza połowa inauguracyjnego meczu przy Reymonta nie mogła zachwycić. Obie drużyny nie potrafiły stworzyć ciekawych okazji bramkowych. Chociaż to gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce, kompletnie nie przekładało się to na wynik.

Przy liniach szaleli natomiast obaj trenerzy, którzy nie ukrywali frustracji patrząc na to, co się dzieje na boisku. Od trenera Mariusza Rumaka ostro oberwało się zwłaszcza Bartoszowi Śpiączce. Szkoleniowiec opuścił aż sektor przeznaczony dla trenerów, żeby dokładnie przekazać zawodnikowi, o co ma do niego pretensje.

Pierwszą ciekawszą akcję stworzyła Wisła, ale dopiero w 33. minucie. Po faulu Patryka Fryca na Patryku Małeckim gospodarze mieli rzut wolny. Do piłki podszedł Carlos Lopez, a futbolówka po jego dośrodkowaniu odbiła się od słupka.



Tuż przed zejściem do szatni "Biała Gwiazda" mogła wyjść na prowadzenie. Po ładnym odegraniu od Lopeza, Małecki groźnie uderzał zza "szesnastki", ale piłka znowu odbiła się tylko od słupka.

Na początku drugiej połowy doszło do dosyć niecodziennej sytuacji. Żółtą kartkę otrzymał rozgrzewający się Paweł Brożek. Zawodnik musiał powiedzieć coś, co nie spodobało się sędziemu do tego stopnia, że postanowił ukarać zawodnika.



W 64. minucie goście wywalczyli sobie rzut wolny blisko"szesnastki" rywala. Patrik Miszak oddał groźny strzał z dystansu, ale piłka przeleciała nad poprzeczką. Kilka minut później odpowiedziała Wisła, a dokładnie jeden z najaktywniejszych piłkarzy w tym spotkaniu - Carlos Lopez. Oddał bardzo niebezpieczny strzał z pola karnego, ale Jan Mucha nie dał się zaskoczyć i wybił futbolówkę.



Po przerwie to Wisła była stroną, która atakowała. Goście znacznie częściej byli spychani na własną połowę. Wysiłki gospodarzy przyniosły efekt dopiero tuż przed końcem regulaminowego czasu gry. W 89. minucie po dośrodkowaniu w pole karne, piłkę do bramki posłał Petar Brlek.



W drugim meczu od startu nowego sezonu, "Biała Gwiazda" wygrała kolejne spotkanie. "Słonie" wciąż nie zapisały na konto żadnych punktów.

Adrianna Kmak



Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-0 (0-0)

Bramka - 1-0 Brlek (89.).

Żółte kartki - Wisła Kraków: Maciej Sadlok, Patryk Małecki, Paweł Brożek, Arkadiusz Głowacki, Carlitos, Fran Velez, Zdenek Ondrasek. Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Artem Putiwcew, Akos Kecskes, Łukasz Piątek, Mateusz Kupczak.



Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 11 881.



Wisła Kraków: Julian Cuesta - Tomasz Cywka, Arkadiusz Głowacki, Ivan Gonzalez, Maciej Sadlok - Rafał Boguski (64. Kamil Wojtkowski), Petar Brlek, Fran Velez, Patryk Małecki - Carlitos (86. Jakub Bartosz), Zdenek Ondrasek (59. Paweł Brożek).



Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Jan Mucha - Patryk Fryc, Akos Kecskes, Artem Putiwcew, Vitalijs Maksimenko - Vlastimir Jovanovic (56. Samuel Stefanik), Mateusz Kupczak, Vladislavs Gutkovskis (83. David Guba), Łukasz Piątek, Patrik Misak - Bartosz Śpiączka.

