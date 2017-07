Wisła Kraków - Bruk-Bet Nieciecza 1-0. Opinie trenerów

- To był mecz, który mogliśmy nawet przegrać - przyznał Kiko Ramirez, trener Wisły Kraków.

Kiko Ramirez (trener Wisły Kraków):

To był mecz, który mogliśmy nawet przegrać, ale to my zasłużyliśmy na zwycięstwo. Na początku sezonu, gdy forma fizyczna nie jest jeszcze optymalna, nasza gra w ataku pozycyjnym nie wyglądała jeszcze najlepiej, brakuje jeszcze świeżości".

Mariusz Rumak (trener Bruk-Betu Termaliki Nieciecza):

Ocena tego spotkania tak na gorąco jest bardzo trudna, bo emocje wciąż są wielkie. Ten mecz nauczył nas trzech rzeczy. Jeśli grasz z dobrym przeciwnikiem na wyjeździe, to nie możesz przegrać w 90. minucie, musisz szanować, to co masz.

Poza tym musimy pracować nad organizacją gry, bo były momenty, gdy nie wyglądało to najlepiej. A po trzecie musimy podejmować lepsze wybory. Myślę, że to będzie najłatwiejsze do poprawy. Jestem przekonany, że z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień będziemy coraz lepsi.