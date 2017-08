Wisła Kraków. 15 tys. zł grzywny i kara dla kibiców z sektora C

Komisja Ligi nałożyła karę na Wisłę Kraków. Klub musi zapłacić 15 tys. zł, a kibice z sektora C nie obejrzą najbliższego spotkania z Lechią Gdańsk.

Zdjęcie Race podczas meczu Wisła Kraków - Cracovia /Jacek Bednarczyk /PAP

To pokłosie zachowania pseudokibiców Wisły podczas sobotniego spotkania z Cracovią.



Na trybunie rozwinęli transparent, na którym chełpili się morderstwami kibiców Cracovii, do tego odpalili zabronione prawnie race.



W środę przedstawiciele Wisły złożyli wyjaśnienia w tej sprawie. Po tym Komisja Ligi podjęła decyzję, którą przekazała Olga Tabor-Leszko, rzecznika Wisły.





W derbach Wisła pokonała Cracovię 2-1 i jest liderem Ekstraklasy.





A najbliższej kolejce krakowianie zagrają w Lubinie z Zagłębiem, a następnie podejmują Lechię. To właśnie na to spotkanie nie będą mogli wejść kibice, którzy podczas derbów zasiadali na sektorze C.



PJ