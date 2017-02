Śląsk Wrocław - Wisła Kraków. Kiko Ramirez: Rywalizacja jest olbrzymia

- Mam nadzieję, że najbliższe spotkanie będzie takim punktem zwrotnym i że zaczniemy zwyciężać także na wyjazdach - powiedział trener Wisły Kraków Kiko Ramirez przed sobotnim meczem ze Śląskiem Wrocław w ramach 22. kolejki Ekstraklasy. Szkoleniowiec pochwalił zawodników za zaangażowanie na treningach i zaznaczył, że ma ból głowy z wyborem wyjściowej jedenastki.

Zdjęcie Trener Wisły Kraków Kiko Ramirez /Fot. Stanisław Rozpędzik /PAP

"Śląsk to zespół, w którym z pewnością jest jakość. Podoba mi się ich gra, ponieważ widać, że poszczególni gracze tworzą na boisku kolektyw. To groźna drużyna, która wielokrotnie udowadniała już swoją klasę" - stwierdził szkoleniowiec "Białej Gwiazdy".



"Kojarzę Jana Urbana bardzo dobrze. Był w Hiszpanii znanym i cenionym zawodnikiem. Znam go przede wszystkim z występów dla Osasuny. Jeśli chodzi o szkoleniowca to być może jeszcze nie jest to ten sam format, ale przecież prowadził z niezłym skutkiem wiele zespołów i nawet teraz widać, że Śląsk zrobił duże postępy pod jego wodzą" - zaznaczył Kiko Ramirez.



Wiślacy pojadą do Wrocławia bez dwóch zawodników, których wykluczyły urazy. "Niestety Denis Popović i Mateusz Zachara nie będą do naszej dyspozycji. Pierwszy ma problemy z kolanem, drugi z przywodzicielem. Natomiast z Petarem Brlekiem jest o tyle specyficzna sytuacja, że u niego ból pojawia się i znika, przez co trudno wyleczyć tę kontuzję. Jestem natomiast pod wrażeniem tego ile wysiłku włożył na indywidualnych treningach, by wrócić do pełnej sprawności. Dlatego mogę zaznaczyć, że będzie brany pod uwagę i być może wybiegnie w pierwszej jedenastce" - stwierdził Hiszpan.



"Drużyna trenuje na bardzo wysokim poziomie, przez co rywalizacja jest olbrzymia. Ostatnio wszedł choćby Paweł Brożek i dał dobrą zmianę. Mogę powiedzieć, że jest w wielkiej formie. Naprawdę trudno podjąć właściwą decyzję" - zakończył Kiko Ramirez.

