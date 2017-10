Śląsk Wrocław - Wisła Kraków. Kiko Ramirez: Kluczem jest ławka rezerwowych

- Przeanalizowaliśmy mocne strony rywala i dołożymy wszelkich starań, aby wygrać we Wrocławiu - powiedział trener Wisły Kraków Kiko Ramirez przed sobotnim meczem ze Śląskiem w ramach 12. kolejki Ekstraklasy.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków!

Według Kiko Ramireza, przerwa reprezentacyjna została dobrze wykorzystana. "Mieliśmy trochę czasu na to, aby nasi piłkarze jeszcze lepiej się poznali i zrozumieli, staraliśmy się wdrożyć także zawodników kontuzjowanych tak, aby skrócić czas leczenia kontuzji. Pracowaliśmy nad pewnymi aspektami, które wymagają większych nakładów sił. Wisłę czekają ważne mecze, wymagające jeszcze większej koncentracji i wysiłku. Drużyna Śląska znajduje się obecnie w całkiem dobrej formie. Nastawiamy się na walkę, przed nami trudniejsze spotkania, ale taki mamy terminarz. Na razie skupiamy się na Śląsku, później będziemy myśleć o kolejnych rywalach" - powiedział szkoleniowiec "Białej Gwiazdy".



Poprawiła się sytuacja kadrowa krakowskiego zespołu. Z anginą uporał się Carlitos. Urazy wyleczyli Vullnet Basha i Kamil Wojtkowski, którzy są do dyspozycji trenera. Tak samo ma się sytuacja z Ze Manuelem oraz Zdenkiem Ondraszkiem,Indywidualne zajęcia ma Julian Cuesta. Jedynie Patryk Małecki i Fran Velez przechodzą obecnie rehabilitację.



"Myślę, że kluczem jest ławka rezerwowych, gdyż mamy w swoich szeregach zawodników, którzy są w stanie zastąpić chociażby kontuzjowanych kolegów. Sytuacja ta otwiera drogę innym piłkarzom. Oczywiście każdy posiada inny profil, ale doskonale wiedzą, jak powinni zachować się na boisku" - stwierdził Kiko Ramirez.



Śląsk jest na fali. Podopieczni Jana Urbana ostatnio przegrali w lidze 24 lipca. Wrocławianie odprawili z kwitkiem m.in. Legię Warszawa i Lecha Poznań. W tabeli Śląsk i Wisła sąsiadują ze sobą (6. i 7. miejsce). Obie drużyny mają na koncie po tyle samo punktów - 17.



"Śląsk to zespół silny, mający w swoim składzie dynamicznych zawodników, dobrze odnajdują się w ataku pozycyjnym. W ataku jest chociażby Marcin Robak, na którego trzeba zwrócić szczególną uwagę. Uważam, że zapracowali na to miejsce w tabeli, które aktualnie zajmują. To na pewno będzie trudny mecz. Nie będę jednak zdradzał, jak zagramy w sobotę. Mogę jedynie powiedzieć, że trenowaliśmy grę z piłką i bez piłki. Pracowaliśmy także nad poprawą własnej gry. Przeanalizowaliśmy również mocne strony rywala i dołożymy wszelkich starań, aby wygrać we Wrocławiu" - zaznaczył trener Wisły.

