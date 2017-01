Semir Stilić zagra w Wiśle Kraków?

Semir Stilić wraca do Ekstraklasy. Jak poinformował na Twitterze dziennikarz Jakub Niziński pomocnik przechodzi testy medyczne w Wiśle Kraków i ponownie zagra przy Reymonta. Od września Stilić był bez klubu.

Bośniak był zawodnikiem Wisły od stycznia 2014 roku do czerwca 2015. Prezentował wtedy znakomitą formę i był jednym z bardziej wyróżniających się piłkarzy w Ekstraklasie. W Krakowie na pewno kibice przyjmą go ponownie z dużym entuzjazmem. Dla klubu byłoby to nie lada wzmocnienie. W Ekstraklasie ten ruch na pewno zyska miano transferowego hitu.

W Apoelu Nikozja, do którego Stilić przeniósł się w czerwcu 2015 roku, pomocnik już nie radził sobie tak dobrze, jak pod Wawelem. Rozegrał 23 mecze i strzelił tylko cztery bramki. Piłkarz nie mógł wywalczyć miejsca w pierwszej jedenastce.

Stilić ma za sobą prawie półroczną przerwę od gry. 29-latek do tej pory nie miał klubu. Na pewno będzie potrzebował trochę czasu, żeby wrócić do pełnej sprawności.

O negocjacjach piłkarza z Wisłą mówiło się już od grudnia. Klub nie chciał jednak komentować sprawy. Sam piłkarz otwarcie przyznawał jednak, że chce wrócić do Polski i prowadzi negocjacje z polskimi klubami. 29-latkiem miała interesować się też Pogoń Szczecin.