Semir Štilić wraca do Wisły Kraków. Podpisał z nią 1,5-roczny kontrakt. Dla bośniackiego pomocnika jest to powrót do "Białej Gwiazdy" po kilkunastu miesiącach.

Zdjęcie Semir Štilić (żólty strój) w barwach APOEL-u Nikozja /AFP

Štilić w poprzednich latach był jedną z gwiazd polskiej Ekstraklasy - najpierw w Lechu Poznań, a w sezonach 2013/14 (wiosną) i 2014/15 w Wiśle.

Reklama

Wychowanek FC Porto w dotychczasowej karierze prezentował się też na boiskach swojej rodzimej ligi (FK Željezničar), ukraińskich (Karpaty Lwów) i tureckich (Gaziantepspor).



Ostatnio w barwach APOEL-u Nikozja 29-latek zdobył tytuł mistrza Cypru.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Lotto Ekstraklasy