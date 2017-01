Richard Guzmics odchodzi z Wisły Kraków

Jeden z kluczowych zawodników Wisły Kraków Richard Guzmics zmienia barwy klubowe. Reprezentant Węgier przechodzi do chińskiego Yanbian Funde.

Kontrakt Guzmicsa z Wisłą wygasał w lecie tego roku i dla "Białej Gwiazdy" był to ostatni moment, żeby zarobić na jego transferze.



Guzmics zdecydował się na przeprowadzkę do Chin. Klub Yanbian Funde o transferze reprezentanta Węgier poinformował na swojej stronie internetowej. 29-letniego obrońcę czekają jeszcze testy medyczne, ale to wydaje się być formalnością.



Guzmics trafił do Wisły we wrześniu 2014 roku.

W czwartek krakowski klub zaprezentował nowego trenera. Został nim Hiszpan Kiko Ramirez.

