Puchar Polski. Wisła Kraków bez Carlitosa na mecz 1/8 finału

W meczu 1/8 finału Pucharu Polski Wisła Kraków będzie musiała sobie radzić bez najlepszego strzelca - Carlitosa. Hiszpan został poobijany w ligowym starciu z Piastem Gliwice i trener postanowił dać mu odpocząć. "Biała Gwiazda" w środę zmierzy się w Pucharze Polski z Koroną Kielce.

Zdjęcie Carlitos (L) ucierpiał w meczu z Piastem Gliwice /Jacek Bednarczyk /PAP

Puchar Polski: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Hiszpan boleśnie odczuł trudy sobotniego, ligowego spotkania z Piastem Gliwice, w którym strzelił dwa gole i zapewnił wygraną Wiśle 2-0. - Ucierpiało moje kolano i dolne partie mięśni brzucha - mówił Carlitos. Badania nie wykazały poważniejszych urazów, ale trener Kiko Ramirez postanowił dać w środę wolne napastnikowi, który w tym sezonie zdobył już siedem bramek.

Wszystko na to wskazuje, że w Kielcach zastąpi go Paweł Brożek. 34-letni piłkarz miał ostatnio trochę problemów zdrowotnych i nie jest w najwyższej formie. W obecnych rozgrywkach nie udało mu się jeszcze trafić do siatki. Do Kielc pojedzie pozyskany niedawno przez Wisłę Denys Bałaniuk. Ukraiński napastnik w poniedziałek otrzymał pozwolenie na pracę w Polsce i został zgłoszony do rozgrywek. Bałaniuk ma jednak zaległości treningowe i na boisku nie pojawi się raczej w wyjściowym składzie. Problemy z łydką dokuczają kapitanowi Wisły Arkadiuszowi Głowackiemu i zabraknie go w kadrze na środowe spotkanie.

Wisła bardzo poważnie podchodzi do Pucharu Polski. - To dla nas bardzo ważne rozgrywki i chcemy w nich pokazać się z jak najlepszej strony - twierdzi Ramirez. Krakowski zespół w tym tygodniu czeka dwumecz z Koroną, gdyż obydwa zespoły zmierzą ze sobą - także w Kielcach - w spotkaniu 9. kolejki ekstraklasy. To już drugi podobny przypadek w tym sezonie. W sierpniu "Biała Gwiazda", w odstępie kilku dni, grała z Wisłą Płock. Wówczas udało jej się wygrać zarówno w ekstraklasie, jak i Pucharze Polski.

- Dwa mecze w jednym tygodniu w różnych rozgrywkach z tym samym rywalem, to wyzwanie pod względem taktycznym. Korona to bardzo dobrze zorganizowany zespół. W porównaniu do zeszłego roku, jest to inna drużyna, ale jest naprawdę w dobrej formie i zasługuje na wyższe miejsce w tabeli. Podchodzimy do tych spotkań bardzo zmobilizowani i będziemy chcieli odnieść dwa zwycięstwa - zapowiedział Ramirez.

Wisła w przypadku wyeliminowania Korony w ćwierćfinale Pucharu Polski trafi na zwycięzcę pary Cracovia - Zagłębie Lubin.