Pogoń - Wisła. Kiko Ramirez: To dla nas chwila prawdy

- To dla nas także chwila prawdy - pierwsza kolejka odpowie nam na wiele pytań. Liczymy się z tym, że będzie to trudny sezon - powiedział trener Wisły Kraków Kiko Ramirez przed pierwszym meczem sezonu Ekstraklasy z Pogonią w Szczecinie (piątek, 20.30).

Zdjęcie Kiko Ramirez /

Kliknij, aby przejść do relacji na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Wisła Kraków

Reklama

Relacja z meczu dla urządzeń mobilnych

- Jesteśmy pełni pozytywnej energii, chętni do działania. Celem jest znalezienie się wśród najlepszych i to się nie zmienia. To dla nas także chwila prawdy - pierwsza kolejka odpowie nam na wiele pytań. Liczymy się z tym, że będzie to trudny sezon - powiedział szkoleniowiec, cytowany na stronie klubu.

- Zaszły pewne zmiany, choć z drugiej strony uważam, że ogólnie drużyna się wzmocniła - dodał Hiszpan.

- Moim zadaniem jest znalezienie takich rozwiązań, środków, żeby zespół mógł zrealizować postawione przed nim cele. Musimy się zaadaptować do sytuacji, jaką mamy. Przerwa przedsezonowa była krótka - gramy - i trzeba się do tego dostosować - zaznaczył Ramirez.

Hiszpański trener pytany był między innymi o to, czy w ekipie Wisły nie ma zbyt dużo obcokrajowców.

- Dla mnie nie ma znaczenia narodowość. Poza tym nie było zamysłem, aby budować kręgosłup drużyny na Hiszpanach. Owszem - to naturalne, że lepiej znam tamtejszy rynek, ale zauważmy, że wciąż mamy wielu Polaków - choćby bramkarzy, czy obrońców. Ważne jest, żeby poznać dobre i słabe strony gracza, a następnie wydobyć z niego to, co najlepsze - podkreślił.

Dobrej myśli jest też nowy napastnik Wisły Carlos Lopez. - Wykonaliśmy kawał świetnej pracy zarówno w warstwie fizycznej, jak i taktycznej - powiedział. - Przed nami chwila prawdy - dodał.

Piłkarz zapewnia, że nie czuje presji przed występami w nowym zespole i nowej lidze.

- Po to ćwiczmy każdego dnia - rywalizujemy na treningach, by później dawać z siebie wszystko jako drużyna. Każdy profesjonalista tak ma, że wyobraża sobie kolejny mecz - wizualizuje go, jak może wykorzystać dane sytuacje. Futbol jest wszędzie taki sam. Mierzyłem się z już wielkimi zawodnikami, nazwiskami. Mam wystarczające umiejętności i doświadczenie. Będę gotowy do walki z każdym - powiedział.

WS