Niemcy mogą zainwestować miliony w rozwój Wisły Kraków

Wisłę Kraków chce przejąć niemiecka firma Stechert Group, co potwierdziła Grupa Tele-Fonika. Niemcy na kupno klubu muszą przeznaczyć 40 milionów złotych i mają podobno wyłożyć duże pieniądze na rozwój drużyny.

Jak informuje "Przegląd Sportowy" niemiecka firma może przeznaczyć na Wisłę nawet 80 milionów złotych, z czego połowę pokryje zakup klubu. 20 milionów złotych trzeba będzie przeznaczyć na spłatę długów, a kolejne 20 milionów pójdzie na bieżącą działalność.

Niemcy przeprowadzają obecnie audyt w krakowskiej Wiśle. W zależności od jego wyników, podejmą ostateczną decyzję o kupnie klubu. Ze wstępnych informacji wiadomo, że nie planują rewolucji kadrowej w drużynie.



Biuro prawne Tele-Foniki w oficjalnym oświadczeniu potwierdziło, że 21 lipca wpłynęła oferta kupna "Białej Gwiazdy". Oto pełna treść oświadczenia:

"Potwierdzamy, iż w dniu 21.07.2017r. za pośrednictwem Grupy Tele-Fonika została złożona oferta nabycia 100% akcji Wisła Kraków S.A. Ofertę przekazał pośrednik reprezentujący Stechert Group (Hubstrasse 7,D-91452 Wilhermsdorf, Niemcy). Umowa zbycia akcji Klubu z lipca 2016 roku, przejęta przez Towarzystwo Sportowe "Wisła" Kraków w Krakowie przewidywała, iż jeśli w ciągu roku od jej zawarcia pojawi się inwestor skłonny zapłacić za wszystkie akcje Wisły Kraków S.A. kwotę większą niż 40mln zł, to nabywca Klubu (TS Wisła) będzie zobowiązany do sprzedaży akcji takiemu inwestorowi.



Spełniająca ten warunek oferta złożona w imieniu Stechert Group wpłynęła do Grupy Tele-Fonika w ostatnim dniu tego rocznego terminu o godz. 15.30 i natychmiast została przekazana do TS Wisła.

Złożenie oferty oczywiście nie oznacza finalizacji transakcji - jest jedynie jej początkiem, rozpoczęciem długiego procesu weryfikacji. Z jednej strony Inwestor przeprowadzi tzw. due diligence nabywanej spółki, a jednocześnie Tele-Fonika wspólnie z TS Wisła dokona szczegółowej weryfikacji wiarygodności niemieckiego Inwestora, na co z uwagi na moment wpływu oferty nie było - co oczywiste - czasu (gdyby oferta trafiła do TS Wisła kolejnego dnia, to nie byłaby już wiążąca). Szczególny nacisk zostanie oczywiście położony na sprawdzenie planów Inwestora wobec Klubu - będziemy wspólnie wymagać by Inwestor zapewnił Białej Gwieździe szybki powrót na sportowy szczyt, ale w oparciu o długotrwałe stabilne podstawy i zrównoważony budżet. Dopiero pozytywny efekt wspomnianych weryfikacji pozwoli na sfinalizowanie zbycia akcji nowemu Inwestorowi.

Istotnym jest również fakt, iż środki z transakcji zasilą budżet Towarzystwa Sportowego - zgodnie z postanowieniami umowy z lipca 2016 roku TS Wisła otrzyma 40% wpływów ze zbycia akcji, pozostała kwota trafi do Grupy Tele-Fonika. Podkreślamy jednocześnie, iż podmiot składający ofertę w żaden sposób nie jest powiązany z Grupą Tele-Fonika, czy też jej Akcjonariuszem".

We wtorek o godz. 12 odbędzie się konferencja prasowa zarządu Wisły Kraków, na której poznamy stanowisko obecnych właścicielu klubu.

