Mecz Wisła – Legia. Ivan Gonzalez musiał wylecieć do Hiszpanii

Problemy rodzinne podstawowego stopera Wisły Kraków Ivana Gonzaleza zmusiły go dzisiaj do powrotu do rodzinnej Hiszpanii. Piłkarz na niedzielny mecz z Legią z Warszawa ma być gotowy - dowiedzieliśmy się w klubie.

Zdjęcie Ivan Gonzalez wyjeżdża z bazy Wisły, a bramkarz Julian Cuesta dodaje mu otuchy. /Michał Białoński /INTERIA.PL

Ze zmartwioną miną, pocieszany przez kolegów Ivan przed południem wsiadł do swojego czarnego bmw i odjechał z bazy treningowe "Białej Gwiazdy" w Myślenicach. Problemy rodzinne wezwały go do Hiszpanii. Gonzalez ma wrócić do Krakowa przed niedzielną konfrontacją z Legią.

- Już nawet nasz były trener Orest Lenczyk mawiał, że opuszczenie jednego czy dwóch treningów przed meczem nikomu nie zaszkodziło. Jestem spokojny o to, że forma Ivana na tym nie ucierpi - powiedział Interii kapitan Wisły Arkadiusz Głowacki.

Duet stoperów Gonzalez - Głowacki jest jednym z najlepszych, jakie Wisła miała w ostatnich latach.

Hitowe spotkanie przy Reymonta obejrzy co najmniej 30 tys. widzów. Już do wczoraj klub sprzedał 20 tys. wejściówek.

MiBi