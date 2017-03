Legia Warszawa - Wisła Kraków 1-0. Kiko Ramirez: Brożka boli kolano

Największą niespodzianką niedzielnego meczu była nieobecność Pawła Brożka. Głos w tej sprawie zabrał trener krakowian Kiko Ramirez. - Boli go kolano i nie był w stanie dziś zagrać - zdradził Hiszpan.

- Paweł znów ma problemy z kolanem i nie był w stanie zagrać. Lekarze muszą się szczegółowo wypowiedzieć, ale jego występ w kolejnych meczach stoi pod znakiem zapytania - przyznał po meczu Ramirez.



Co do samego przebiegu spotkania hiszpański opiekun wiślaków stwierdził, że kluczowa była pierwsza bramka strzelona przez Legię. - To był typowy mecz walki, na wysokiej intensywności. Legia szybko strzeliła gola i utrzymała taką zaliczkę do ostatniego gwizdka sędziego.



W drugiej połowie Ramirez próbował roszad. Na boisku pojawił się m.in. Semir Stilić, ale nie przyniosło to efektu w postaci skuteczniejszej gry wiślaków. - Zmiennicy dobrze dzisiaj spełnili swoje zadania, choć trudno być zadowolonym, kiedy przegrywa się mecz - zakończył Hiszpan.



Zdjęcie Kiko Ramirez / East News /

Z Warszawy Krzysztof Oliwa