Krzysztof Mączyński ostatecznie podejmie decyzję o swojej przyszłości

Krzysztof Mączyński zapowiedział, że dzisiaj podejmie decyzję o swojej przyszłości. Pomocnikiem Wisły mają się interesować głównie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok.

Zdjęcie Krzysztof Mączyński musi podjąć trudną decyzję /AFP Wisła Kraków ​Wisła Kraków. Wewnętrzna wojna Krzysztofa Mączyńskiego

"Dzisiaj wyjaśni się, jakie barwy będę reprezentował od nowego sezonu" - napisał na Twitterze Krzysztof Mączyński.

Saga transferowa z jego udziałem ciągnie się od kilku tygodni. Na pozyskaniu piłkarza najbardziej ma zależeć Legii Warszawa, która już dwukrotnie podbijała cenę za zawodnika. "Wojskowi" w letnim okienku transferowym najprawdopodobniej stracą Vadisa Odjidję-Ofoę i szukają kogoś, kto mógłby go zastąpić w drużynie.

Ostatnia oferta Legii za pomocnika miała opiewać na 400 tysięcy euro, ale Wisła jej nie zaakceptowała. "Biała Gwiazda" ma podobno żądać za piłkarza co najmniej 500 tysięcy euro.

Mączyńskiemu kontrakt z klubem kończy się w czerwcu 2018 roku. Jeśli Wisła nie przedłuży z nim umowy albo nie sprzeda go do innego klubu, za rok nie zarobi na nim ani złotówki.



- Mamy dla Krzyśka propozycje na stole. To bardzo dobry zawodnik i nie ukrywam, że oddawanie go klubowi, z którym będziemy w przyszłym sezonie walczyli o mistrzostwo Polski nie jest najlepszym rozwiązaniem. Klub musi podjąć decyzję o transferze, a w dalszej kolejności musi zrobić to piłkarz. Czy oferta jest kusząca? Wolałabym, żeby była bardziej kusząca - mówiła Marzena Sarapata, prezes Wisły na antenie Radia Kraków.



Mączyński rozważa odejście z Wisły, chociaż jeszcze kilka tygodni temu zapewniał na Twitterze, że nigdzie się z klubu nie wybiera. Jaką decyzję ostatecznie podejmie zawodnik, przekonamy się zapewne jeszcze dzisiaj.



