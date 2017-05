Kiko Ramirez o szansach Wisły Kraków na europejskie puchary

- Sytuacja jest nieco trudniejsza, ale nadal możemy wywalczyć przepustkę do pucharów - powiedział trener Wisły Kraków Kiko Ramirez. W sobotę "Biała Gwiazda" podejmie Lechię Gdańsk.

Po niespodziewanym triumfie Arki Gdynia w Pucharze Polski, tylko trzy pierwsze zespoły Ekstraklasy zagrają w europejskich pucharach. "Skoro trzeba walczyć o trzecie miejsce to będziemy walczyć o trzecie miejsce. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że będzie to trudna przeprawa, bo czekają nas mecze z wymagającymi rywalami, ale nie poddajemy się i podchodzimy tak samo do każdego spotkania" - stwierdził szkoleniowiec Wisły.



Wisła i Lechia sąsiadują ze sobą w tabeli. Krakowski zespół zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 23 punktów. Podopieczni Piotra Nowaka są "oczko" wyżej (30 pkt). "Gramy u siebie z bezpośrednim rywalem. Musimy więc myśleć wyłącznie o tym starciu i o tym, by zwyciężyć. Dla nas to jasne" - podkreślił Kiko Ramirez.



"Nasz przeciwnik nadal jest w grze o mistrzostwo Polski. Zespół, który przez cały sezon jest w stanie rywalizować o tytuł, ma na pewno wielkich zawodników. To właśnie regularność świadczy o tym, że klasa poszczególnych graczy jest bardzo wysoka" - zaznaczył szkoleniowiec krakowskiego klubu.



Do składu Wisły wraca kapitan Arkadiusz Głowacki. "W zeszłym tygodniu Arkowi zabrakło czasu, żeby się zregenerować. Teraz mieliśmy kilka dni i mogę powiedzieć, że jest już w pełni sił" - zakończył Kiko Ramirez.

Mecz Wisła - Lechia rozpocznie się w sobotę o godz. 20.30. Transmisja w Canal+Sport.

