Francisco "Kiko" Ramirez Gonzalez trenerem Wisły Kraków

Od czwartku trenerem Wisły Kraków zostanie Hiszpan Francisco „Kiko” Ramirez Gonzalez - poinformował klub na oficjalnej stronie. Umowa 46-letniego szkoleniowca będzie obowiązywała do czerwca 2017 roku.

Zdjęcie "Kiko" Ramirez / fot. Twitter /

Wybór Kiko Ramireza jest sporą niespodzianką, bo trener ten nie ma zbyt bogatego CV. Asystentami hiszpańskiego szkoleniowca mają być Radosław Sobolewski i Kazimierz Kmiecik, którzy w końcówce rundy jesiennej prowadzili pierwszy zespół.



Kiko Ramirez do tej pory pracował tylko w niższych ligach w Hiszpanii. Prawdopodobnie do krakowskiego klubu sprowadził go nowy dyrektor sportowy - Hiszpan Manuel Junco.



Prezentacja nowego szkoleniowca Wisły ma się odbyć na czwartkowej konferencji prasowej.



Poniżej pełna informacja o nowym trenerze z oficjalnej strony Wisły:



"Francisco "Kiko" Ramirez Gonzalez urodził się 14 lipca 1970 roku w Tarragonie. Swoje pierwsze kroki stawiał w lokalnym Gimnasticu. W ekipie "Nastic" spędził niemal pół swojej piłkarskiej kariery i rozegrał tam 110 spotkań. W 1996 roku opuścił Nou Estadi i zasilił ekipę CE Sabadell FC. Podczas jednego sezonu w barwach katalońskiego klubu wystąpił w 35 meczach zdobywając 18 bramek. Dobra dyspozycja strzelecka przyczyniła się do transferu do Malagi CF, z którą wywalczył awans do Segunda Division. Pod koniec swojej piłkarskiej kariery Hiszpan grał dla AD Ceuta FC, FC Cartagena oraz Novelda FC.

Jeśli chodzi o karierę trenerską nowego szkoleniowca Wisły Kraków, to pierwsze szlify zbierał w klubie ze swojej rodzinnej miejscowości. Funkcję drugiego trenera w Gimnasticu Tarragona pełnił u boku m.in. Jose Carlosa Granero, Pepa Balaguera, Cesara Ferrando czy Luisa Cesara Sampedro. Hiszpan wraz z członkami sztabu szkoleniowego "Granas" przyczynił się do jednego z najświetniejszych okresów w historii klubu. Od 2002 do 2006 roku "Nastic" przeszedł drogę z Segunda Division B do Primera Division, gdzie mierzył się z topowymi klubami Półwyspu Iberyjskiego.

W kolejnym sezonie Francisco Ramirez Gonzalez przejął zespół Gimnasticu U19 i doprowadził do awansu oraz udziału w Pucharze Króla.

W 2010 roku "Kiko" objął stery w Club de Futbol Pobla de Mafumet. Z "Czerwonymi Diabłami" dwa razy zakwalifikował się do baraży o awans do Segunda Division B. Po dwuletniej przygodzie z "Pobletanos" podjął pracę w "Tarraconenses".

W Segunda Division B ponownie zagościł w 2013 roku pod banderą Centre d’Esports L’Hospitalet. "Kiko" z miejsca odmienił grę ekipy z Katalonii, która od momentu rozpoczęcia pracy szkoleniowca zanotowała jedynie trzy porażki i na koniec sezonu uplasowała się na drugim miejscu w swojej grupie w Segunda Division B. W finale fazy play-off ekipa Hiszpana z Tarragony minimalnie przegrała z C.D. Leganes i nie awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej. Kolejny sezon nie był już tak dobry jak poprzedni i "L’Hospi" zakończyli go na dziewiątym miejscu w ligowej tabeli.

Ostatnim klubem Francisco "Kiko" Ramireza Gonzaleza był występujący w Tercera Division CD Castellon. "Orelluts" przed przyjściem szkoleniowca od strefy spadkowej dzieliły zaledwie trzy punkty, lecz 46-letni szkoleniowiec sprawił, iż sezon 2015/16 zakończyli na miejscu premiowanym barażami do Segunda Division B."