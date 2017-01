Widzew Łódź ma nowy stadion, niedługo zwiedzą go kibice

Od rundy wiosennej piłkarze Widzewa Łódź swoje mecze będą rozgrywali na nowym stadionie miejskim. Obiekt mogący pomieścić 18 tys. widzów w tym tygodniu ma zostać oddany do użytku, a w następny weekend (10-12 lutego) będą mogli zwiedzić go kibice.

Zdjęcie Nowy stadion Widzewa Łódź /Grzegorz Michałowski /PAP

O końcowej fazie realizacji inwestycji sportowej przy al. Piłsudskiego podczas konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek na nowym stadionie poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Reklama

"To inwestycja, o którą walczyli fani piłki nożnej. To również kolejna inwestycja zmieniająca jakość obiektów sportowych w naszym mieście. W rundzie wiosennej swoje mecze będzie tu już rozgrywał Widzew. Mam nadzieję, że stadion okaże się szczęśliwy i będziemy cieszyć się kolejnymi awansami drużyny, co w perspektywie kolejnych lat pozwoli z optymizmem myśleć o zapełnieniu obiektu rzeszami kibiców" - powiedziała.

Dodała, że obecnie na obiekcie trwają ostatnie poprawki i odbiory, a w piątek ma zostać oficjalnie oddany do użytku.

Nowoczesny stadion powstał w tym samym miejscu - przy ul. Piłsudskiego 138 - co stary, wysłużony obiekt, na którym piłkarze Widzewa rywalizowali m.in. w ekstraklasie i Lidze Mistrzów (w 1996 r.).

Widzew Łódź ma nowy stadion. Zdjęcia 1 10 Widzew Łódź ma nowy stadion Autor zdjęcia: Grzegorz Michałowski Źródło: PAP 10

Jego budowa trwała od grudnia 2014 roku. W pełni zadaszona arena może pomieścić 18 018 widzów. Jej reprezentacyjną częścią jest trybuna zachodnia, w której zlokalizowano m.in. szatnie dla zespołów ligowych (gospodarzy i gości) oraz drużyn młodzieżowych, a także pokoje sędziów i delegatów, siłownię, pomieszczenia do odnowy biologicznej, obszerną strefę przeznaczoną dla gości, 24 loże VIP, osiem lóż komentatorskich, dwa studia telewizyjne, miejsca prasowe, biura oraz pomieszczenia gospodarcze i komercyjne. W narożnikach trybun zamontowano widoczne dla wszystkich kibiców dwa wielkoformatowe ekrany LED.

Jak podkreśliła prezydent Zdanowska, obiekt będzie wielofunkcyjny. Jedna z trybun jest demontowana, co ułatwia organizację koncertów i innych wydarzeń. Jest dostosowany również do rozgrywania meczów rugby. Wokół powstał parking na 650 miejsc oraz przebudowano układ drogowy.

Ze stadionu przede wszystkim mają korzystać piłkarze i kibice Widzewa. Występująca obecnie w 3. lidze drużyna swój pierwszy mecz na nowej arenie rozegra 18 marca, kiedy w ligowych rozgrywkach zmierzy się z Motorem Lubawa.

"Chciałbym podziękować władzom miasta za powstanie nowego domu dla widzewskiej rodziny. Myślę, że wszyscy będą się tutaj czuli bardzo dobrze. Cały czas w gronie zarządu zastanawiamy się, jak urozmaicić nasz pierwszy mecz w tym miejscu. Myślę, że w ciągu dwóch lub trzech tygodni ogłosimy planowane atrakcje" - powiedział Konrad Walczak z zarządu Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew.

Klub do tej pory sprzedał już ponad 7,7 tys. karnetów na rundę wiosenną, co w dużej mierze jest efektem nowego stadionu.

Kibice oraz mieszkańcy Łodzi nowoczesny obiekt sportowy będą mogli zwiedzić w weekend 10-12 lutego. W piątek 10 lutego po południu z wycieczek będą mogli skorzystać posiadacze karnetów na mecze Widzewa. W kolejne dni stadion będzie dostępny dla wszystkich.

"W sobotę 11 i niedzielę 12 lutego wycieczki będą oprowadzane w godzinach 11-18. Co 15 minut będzie wyruszała kilkudziesięcioosobowa grupa. W trakcie zwiedzania będzie można obejrzeć te miejsca, które na co dzień nie będą dostępne dla kibiców. To m.in.: areszt, szatnie dla zawodników, siłownie, pomieszczenia odnowy biologicznej i fitness oraz ekspozycja historii Widzewa" - zachęcała Barbara Klatka z Miejskiej Areny Kultury i Sportu. To miejska spółka, która zarządza już m.in. halą Atlas Arena oraz nowoczesną trybuną przy al. Unii, a teraz została operatorem stadionu przy al. Piłsudskiego.

Inwestycja - razem z przebudową układu drogowego - kosztowała blisko 150 mln zł. Jej wykonawcą było przedsiębiorstwo budowlane Mosty Łódź S.A.