Bruk-Bet Termalica. Vlastimir Jovanović: Chcemy zrehabilitować się za porażkę z Lechem

W sobotę Bruk-Bet Termalicę czeka wyjazdowy mecz piłkarskiej ekstraklasy z Koroną w Kielcach (początek godz. 15.30). "Chcemy zrehabilitować się za porażkę z Lechem" - zadeklarował pomocnik drużyny z Niecieczy Vlastimir Jovanovic.

Zdjęcie Vlastimir Jovanović /Jacek Bednarczyk /PAP

Bruk-Bet Termalica w ostatniej kolejce przegrał 1:3 w kiepskim stylu na swoim stadionie z Lechem Poznań. Trener Mariusz Rumak bardzo krytycznie ocenił postawę swojej drużyny w tym spotkaniu.



"Jeżeli mamy zdobywać punkty, musimy grać lepiej. Ta porażka to dla nas cenna lekcja. Wiele nas nauczy" - podkreślił szkoleniowiec.



Na rehabilitację zespołu w Kielcach liczy także Jovanovic. "Porażkę z Lechem traktujemy, jak wypadek przy pracy. Teraz chcemy zdobyć punkty i w jak najlepszych nastrojach udać się na przerwę reprezentacją" - powiedział Bośniak, dla którego występ przeciwko Koronie będzie miał sentymentalny wymiar, gdyż w klubie tym spędził sześć sezonów. W tym czasie rozegrał 176 spotkań i zdobył sześć bramek.

"To już dla mnie historia, oczywiście bardzo miła. Jak wejdę na stadion to wrócą wspomnienia, ale potem będzie już liczył się tylko mecz. Zamierzamy pokazać się z jak najlepszej strony i podobnie jak w ubiegłym sezonie wygrać. Mamy na to szansę" - dodał.

W poniedziałek sztab szkoleniowy Bruk-Betu opuścił asystent Dariusz Dudek, który został pierwszym trenerem Zagłębia Sosnowiec. Na razie nie zapadła decyzja, czy w jego miejsce zostanie zatrudniony ktoś inny.

Z kolei w czwartek sfinalizowany został transfer z Piasta Gliwice pomocnika Bartosza Szeligi. Trudno jednak przypuszczać, aby trener Rumak zdecydował się wystawić tego piłkarza w podstawowym składzie już na mecz z Koroną.