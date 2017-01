Bruk-Bet Termalica - Rzemieślnik Pilzno 5-0 w sparingu

W sobotnim sparingu rozegranym w Niecieczy, miejscowa Bruk-Bet Termalica pokonała występującego w 4. lidze Rzemieślnika Pilzno 5-0 (3-0). Dwie bramki dla czwartego zespołu Lotto Ekstraklasy zdobył Dalibor Pleva.

Dla zespołu z Niecieczy, dowodzonego przez trenera Czesława Michniewicza, był to pierwszy tegoroczny mecz. Tym bardziej musi cieszyć takie otwarcie, zakończone efektownym zwycięstwem, mimo że rywalem był dużo niżej notowany zespół. Zwycięstwo "Słoni" mogło być jeszcze bardziej okazałe, ale w 72. minucie Wołodymyr Kowal nie wykorzystał rzutu karnego. Udaną interwencją popisał się bramkarz gości.

W zespole gospodarzy był testowany Karol Stanek, junior Progresu Kraków. Generalnie dobra gra młodzieży, która stworzyła kilka składnych akcji, przypadła do gustu trenerowi Czesławowi Michniewiczowi.

- Wygraliśmy wysoko, przeprowadziliśmy kilka niezłych akcji. Piłkarze mieli też kłopoty z utrzymywaniem się przy piłce. Mają prawo odczuwać zmęczenie. Dziś zagraliśmy bez siedmiu zawodników. Przebywający ostatnio na zgrupowaniu reprezentacji Słowacji Patrik Misak, Roman Gergel i David Guba dołączą do nas jutro. Nie wystąpili też Kornel Osyra, Martin Juhar, Vladislavs Gutkovskis i Artem Putiwcew. To spowodowało, że wystąpiło kilku młodych zawodników. Pokazali się z dobrej strony. We wtorek czekają nas kolejne sparingi. W poniedziałek podejmiemy decyzję czy zagramy dwa czy jeden. Boisko jest śliskie, w takich warunkach łatwo o kontuzję. Poza tym mamy przejściowe kłopoty kadrowe - podsumował mecz trener Bruk-Betu Termaliki, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Po pierwszej części sezonu zespół Bruk-Betu Termaliki zajmuje czwarte miejsce w piłkarskiej ekstraklasie.

Bruk-Bet Termalica - Rzemieślnik Pilzno 5-0 (3-0)

Bramki: Tomasz Tragarz (15-samob.), Dalibor Pleva (35, 39), Samuel Stefanik (72), Wołodymyr Kowal (88).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: (I połowa) Krzysztof Baran (30 Dariusz Trela) - Sebastian Ziajka, Przemysław Szarek, Pavol Staňo, Jakub Wróbel - Bartłomiej Smuczyński (30 Piotr Nowak), Dalibor Pleva, Mateusz Kupczak, Krzysztof Miroszka (30 Winicjusz Wanicki) - Wojciech Kędziora, Dawid Nowak. (II połowa) Dariusz Trela (60 Krzysztof Pilarz) - Patryk Fryc, Przemysław Szarek, Pavol Staňo, Guilherme - Samuel Štefánik, Vlastimir Jovanović, Bartłomiej Babiarz, Adrian Kopeć (65 Karol Stanek), Krystian Peda - Wołodymyr Kowal.

