Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków 2-3 w 28. kolejce Ekstraklasy

W derbach Małopolski piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza przegrali 2-3 z Wisłą Kraków w meczu 28. kolejki Lotto Ekstraklasy. Bohaterem meczu był Mateusz Zachara, który strzelił gola w doliczonym czasie gry! Dla obu drużyn gole strzelił Artjom Putiwcew, który trafił zarówno do swojej bramki, jak i przeciwnika.

Zdjęcie Mateusz Kupczak w pogoni za Petarem Brlekiem /Jacek Bednarczyk /PAP

Kliknij, aby zobaczyć zapis relacji na żywo z meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków

Reklama

Zapis relacji na żywo dla urządzeń mobilnych

Bruk-Bet nie zwyciężył jeszcze na wiosnę i w sobotę grał o to, by przerwać katastrofalną passę. Zespół z Niecieczy jeszcze niedawno wydawał się pewnym kandydatem do czołowej "ósemki", lecz ostatnio niebezpiecznie zbliżył się do grupy spadkowej.

Mecz nie rozpoczął się dla niego dobrze. W 13. minucie na indywidualną akcję zdecydował się Tomasz Cywka, a piłka po jego strzale odbiła się od Artjoma Putiwcewa tak pechowo, że zmyliła bramkarza i wpadła do siatki.

Na odrobienie strat nie musieliśmy jednak długo czekać. Już chwilę później groźnie uderzał Roman Gergel. Piłkę zdołał sparować Łukasz Załuska, jednak to nie był koniec akcji. Do piłki dopadł Patryk Fryc i doskonałym podaniem obsłużył Patrika Misaka. Ten z ostrego kąta skierował piłkę do bramki.

Od tamtej pory to jednak "Biała Gwiazda" przejęła inicjatywę na boisku. Po fantastycznym "no-look passie" Semira Stilicia przed szansą stanął Paweł Brożek, lecz zabrakło centymetrów, by jego uderzenie wpadło do siatki.

Później to Brożek mógł zaliczyć asystę, lecz jego doskonałe podanie zmarnował Pol Llonch. Przed przerwą jeszcze groźnie z rzutu wolnego uderzał Stilić, ale jego strzał obronił Krzysztof Pilarz.

Bruk-Bet Termalica - Wisła Kraków 2-3 w meczu 28. kolejki Ekstraklasy. Galeria 1 12 Bruk-Bet Termalica - Wisła Kraków 2-3 w meczu 28. kolejki Ekstraklasy Autor zdjęcia: Jacek Bednarczyk Źródło: PAP 12

Skoro wiślacy nie potrafili udokumentować swojej przewagi, to na prowadzenie postanowili wyjść gospodarze. Tuż po zmianie stron Krzysztof Mączyński nie upilnował w polu karnym Putiwcewa, a ten tym razem skierował piłkę do właściwej bramki.

To zdecydowanie podrażniło krakowian. Ich ataki znów przybrały na sile i wkrótce udało się wyrównać. Petar Brlek świetnie "przełożył" sobie rywala w polu karnym i uderzył w stronę bramki. Piłka odbiła się od rywala, od niego i wpadła do siatki nad zaskoczonym Pilarzem. Trzeba przyznać, że w tej sytuacji szczęście uśmiechnęło się do Chorwata.

Chwilę potem Wisła mogła prowadzić, lecz potężny strzał Stilicia odbił się od słupka. Swoich kibiców w niepewności trzymała do samego końca, lecz jak mówi przysłowie - "lepiej później niż wcale". Decydujący cios w doliczonym czasie gry zadał wprowadzony chwilę wcześniej Mateusz Zachara, odważnym "szczupakiem" zamieszczając piłkę w siatce.

Wojciech Górski



Bruk-Bet Termalica - Wisła Kraków 2-3 (1-1)

Bramki: 0-1 Putiwcew (13. - samobójcza), 1-1 Misak (15.), 2-1 Putiwcew (52.), 2-2 Brlek (65.), 2-3 Zachara (90.+2.).



Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz