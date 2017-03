Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Ruch Chorzów 0-0 w meczu 24. kolejki Ekstraklasy

Ależ to był mecz! Pomimo braku goli kibice w Niecieczy obejrzeli kapitalne spotkanie, w których Bruk-Bet Termalica Nieciecza zremisowała 0-0 z Ruchem Chorzów w ramach 24. kolejki Lotto Ekstraklasy.

Pierwsze 45 minut spotkania w Niecieczy nie przyniosło goli, ale kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Z animuszem mecz rozpoczęły "Słonie", ale dokładna gra obrońców chorzowian nie pozwoliła drużynie Czesława Michniewicza na wiele. Tylko raz w pierwszym kwadransie, skórę kolegom musiał ratować Libor Hrdliczka, który zatrzymał Davida Gubę w sytuacji sam na sam.



"Niebiescy" zrewanżowali się za sprawą kapitalnych podań Miłosza Przybeckiego. Po pierwszym z nich, Łukasz Moneta uderzył jednak za lekko, a po drugim Jarosław Niezgoda nie trafił z ostrego kąta pomimo tego, że udało mu się minąć Krzysztofa Pilarza.

Wypożyczony z Legii Warszawa napastnik nie rezygnował jednak z poszukiwań kolejnych okazji. Po dośrodkowaniu Patryka Lipskiego spróbował głową, ale bramkarz "Słoni" interweniował bez przeszkód.



Po lepszym kwadransie Ruchu do głosu doszli gospodarze. Szalał Guba, który strzałem z dystansu był o krok od wpisania się na listę strzelców. Słowak dograł również Bartłomiejowi Babiarzowi, ale ten trafił wprost w bramkarza Ruchu. Najbliżej szczęścia był jednak Samuel Sztefanik, który przymierzył w samo okienko i tylko doskonały refleks Hrdliczki uchronił "Niebieskich" przed stratą gola.

Druga połowa przypominała pierwszą. Z "wysokiego c" rozpoczęli gospodarze, Patrik Miszak dograł do Vladislavsa Gutkovskisa, ale ten trafił wprost w bramkarza Ruchu. "Niebiescy" odpowiedzieli po rozegraniu rzutu rożnego, kiedy szansę miał Michał Helik. Tylko rozpaczliwa interwencja Pilarza na linii bramkowej uchroniła "Słonie". Wcześniej ręką zagrywał Artiom Putiwcew, ale arbiter nie dostrzegł nieprzepisowego zachowania.

Chorzowianie złapali rytm, a na połowie rywali szarżował Niezgoda. W jednej z akcji faulował go Przemysław Szarek, a do rzutu wolnego podszedł Lipski. Kadrowicz do lat 21 przymierzył w okienko, ale doskonałą interwencję zaliczył Pilarz.

Pomocną dłoń do "Słoni" wyciągnął sędzia Krzysztof Jakubik, który podyktował kontrowersyjną "jedenastkę" po wątpliwym faulu Helika na Gutkovskisie. Do piłki ustawionej na "wapnie" podszedł Wojciech Kędziora, ale jego intencję wyczuł Hrdliczka.

Ruch czyhał na kontrataki, ale skrzydłowi - Moneta i Przybecki nie mieli sił na pełne spotkanie i przegrywali pojedynki biegowe. Dopiero w 79. minucie, Moneta wpadł w pole karne, ale uderzył wprost w Pilarza. Chwilę później, Niezgoda upadł w polu karnym, a chorzowianie domagali się podyktowania rzutu karnego. Arbiter z Siedlec pozostał jednak niewzruszony.

Końcówka należała do zespołu Czesława Michniewicza, ale Dawid Nowak nie trafił w znakomitej sytuacji, a strzał Romana Gergela tuż przed linią bramkową zatrzymał Martin Konczkowski.

Remis pozwolił Ruchowi odskoczyć na "oczko" Piastowi Gliwice, który otwiera strefę spadkową. "Słonie" zbliżyły się na pięć punktów do Lecha Poznań, ale "Kolejorz" dopiero rozegra mecz 24. kolejki.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Ruch Chorzów 0-0

Żółte kartki: Patryk Fryc, Przemysław Szarek, Artem Putiwcew (Bruk-Bet), Michał Koj, Marcin Kowalczyk, Michał Helik (Ruch).

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlec). Widzów: 3079.



