Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa 1-2 w sparingu

Ekstraklasowi piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza przegrali w sobotnim sparingu u siebie z beniaminkiem pierwszej ligi Rakowem Częstochowa 1-2 (1-2).

Dla obu drużyn był to pierwszy sprawdzian przed rozgrywkami nowego sezonu.

Gospodarze wystąpili bez nowych zawodników - Łukasza Piątka, Vitalijsa Maksimenki i Bartosza Śpiączki oraz kilku innych piłkarzy (m.in. Vladislavsa Gutkovskisa czy kontuzjowanego Przemysława Szarka).



Sparing potwierdził, że ekipa z Niecieczy ma wielki problem z grą ofensywną i zdobywaniem bramek. Do 35. minuty oddała tylko jeden strzał, w dodatku niecelny.

W tym momencie przegrywała już 0-2 i niemal przez cały czas głównie się broniła. Gole dla Rakowa strzelili Adam Czerkas i Tomasz Wróbel. Bramkę dla niecieczan zdobył Jakub Wróbel w zamieszaniu podbramkowym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.



Goście mieli jeszcze jedną kapitalną okazję, ale w bramce Bruk-Betu Termalicy znakomicie spisał się Dariusz Trela. Z kolei miejscowi strzelili gola po najładniejszej akcji meczu, lecz sędzia nie uznał go, bo padł ze spalonego.

Po przerwie trener Rakowa Marek Papszun wystawił zupełnie nową jedenastkę i inicjatywę przejęli gospodarze, ale ich ataki nabrały rozmachu dopiero w końcówce. Okazji na wyrównanie nie wykorzystał Vlastimir Jovanović, którego strzał z karnego w 64. minucie obronił Mateusz Kos.

Widzowie na stadionie w Niecieczy ożywili się najbardziej, gdy na murawę wszedł chłopak z okolicy - Szczepan Kogut.



Trener Bruk-Betu Termalicy testował w spotkaniu Olafa Martynka z Motoru Lublin oraz Macieja Tomaszewskiego z Lechii Dzierżoniów.



- Najważniejszy wniosek jest taki, że ogrom pracy przed nami, ale były momenty, z których można być zadowolonym. Widać było, że mamy w nogach ten tydzień. Poza tym ci piłkarze grali po raz pierwszy ze mną i każdy chciał się pokazać, momentami aż za bardzo, więc utrudniali sobie grę, ale później okrzepli i po około 20-25 minutach zaczęło to lepiej wyglądać. Strzeliliśmy bramkę, a w drugiej połowie było już lepiej po tym, jak sobie porozmawialiśmy. Dobrze, że rozegraliśmy to spotkanie, bo widać, w którą stronę możemy teraz iść. Najbliższy tydzień na zgrupowaniu będzie na pewno bardzo intensywny, a praca ukierunkowana na to, w jaki sposób mamy grać - powiedział trener Mariusz Rumak.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa 1-2 (1-2)



Bramki: Jakub Wróbel (36.) - Adam Czerkas (10.), Tomasz Wróbel (16.).



Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Dariusz Trela (46. Krzysztof Baran) - Patryk Fryc, Mateusz Kupczak, Artem Putiwcew, Martin Mikovicz - Roman Gergel (50. Krystian Peda), Vlastimir Jovanović (64. Maciej Tomaszewski), Samuel Sztefanik, Dávid Guba (81. Szczepan Kogut), Jakub Wróbel (46. Olaf Martynek) - Patrik Miszak (85. Jakub Wróbel).



Raków: I połowa: Lis (39. Kos) - Duriska Petrasek, Niewulis, Figiel, Łabojko, Malinowski, Oziębała, Wróbel, Mizgała, Czerkas (32. Embalo). II połowa: Kos (71. zaw. testowany 5) - Sołowiej, Góra, Mesjasz, zaw. testowany 1, Wójcik, zaw. testowany 2, Tomalski, zaw. testowany 3, Embalo (60. Piceluk), zaw. testowany 4 (78. zaw testowany 6).

Mirosław Ząbkiewicz, Nieciecza