Bruk-Bet Termalica Nieciecza na zgrupowaniu w Antalyi

Trener Czesław Michniewicz zabrał 25 piłkarzy Bruk-Betu Termaliki na rozpoczynające się dzisiaj zgrupowanie w tureckiej Antalyi, które potrwa do 3 lutego. W tym czasie zespół z Niecieczy rozegra cztery mecze kontrolne, kolejno z Karabachem Agdam (22 stycznia), Worskłą Połtawą (25 stycznia), Szkendiją Tetowo (28 stycznia) i Łudogorcem Razgrad (1 lutego).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza dzisiaj rozpoczyna zgrupowanie w Turcji

W czasie obozu, na który zespół dotrze z przesiadką na samolot w Koszycach, piłkarze "Słoni" mają przewidzianych 18 treningów, które łącznie potrwają 35 godzin.

- Koncertować zamierzamy się na motoryce, taktyce i technice. Pobyt to też czas do dalszej integracji zespołu. Mamy zapewnione bardzo dobre warunki. Do wyłącznej dyspozycji posiadamy pełnowymiarowe boisko i jadalnię. Zawodnicy zamieszkają w dwupoziomowych apartamentach. Mogą odpocząć od siebie, co też nie jest bez znaczenia - tłumaczy trener Czesław Michniewicz, cytowany przez oficjalną stronę klubu z Niecieczy.

Szkoleniowiec zespołu cieszy się na myśl, że jego podopieczni będą mogli skonfrontować swoje umiejętności na tle wyżej notowanych rywali. - Trójka z tych drużyn jest bardzo wymagająca. Występowała w europejskich pucharach. Szkendija wyeliminowała Cracovię. Dla piłkarzy to okazja do sprawdzenia się, ale też kolejny etap rywalizacji o pierwszy skład. Dla każdego z nich otwiera się nowy rozdział - zaznaczył Michniewicz. Na zgrupowanie do Turcji nie poleciał Martin Juhar.

W kadrze "Słoni" znaleźli się:

Bramkarze: Krzysztof Pilarz, Dariusz Trela, Krzysztof Baran

Obrońcy: Patryk Fryc, Sebastian Ziajka, Artem Putiwcew, Przemysław Szarek, Dalibor Pleva, Guilherme, Kornel Osyra.

Pomocnicy: Patrik Misak, David Guba, Jakub Wróbel, Bartłomiej Smuczyński, Mateusz Kupczak, Wołodymyr Kowal, Samuel Stefanik, Vlastimir Jovanović, Krzysztof Miroszka, Bartłomiej Babiarz, Roman Gergel, Krystian Peda.

Napastnicy: Wojciech Kędziora, Vladislavs Gutkovskis, Dawid Nowak.