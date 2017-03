Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Martin Mikovicz podpisał kontrakt

Martin Mikovicz podpisał kontrakt z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. - O transferze dyrektor sportowy dowiedział się po fakcie, a trener z internetu - napisał na jednym z portali społecznościowych Andrzej Strejlau, były selekcjoner.

Do drużyny Bruk-Betu Termaliki Nieciecza dołączył 26-letni Słowak Martin Mikovicz. To wychowanek Spartaka Trnava, który był również jego kapitanem. W jego barwach od 2010 roku rozegrał 187 spotkania i strzelił 34 gole.



W tym sezonie wystąpił w 26 meczach. Zdobył w nich cztery bramki, zaliczył też cztery asysty. Mikovicz ma za sobą też sześć występów w reprezentacji Słowacji do lat 21. Nowy zawodnik "Słoni" może występować na dwóch stronach pomocy i ataku.

Do ciekawych informacji dotarł Andrzej Strejlau, były selekcjoner reprezentacji Polski. Według jego wiedzy trener Czesław Michniewicz ani dyrektor sportowy Marcin Baszczyński, nie wiedzieli o transferze tego zawodnika.



Mikovicz jest piątym Słowakiem w kadrze Bruk-Betu Termaliki. W Niecieczy powstaje więc mała kolonia piłkarzy z tego kraju.