Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Bartosz Szeliga podpisał kontrakt

Bartosz Szeliga został piłkarzem Bruk-Betu Termaliki Nieciecza - poinformował małopolski klub.

24-letni pomocnik, związany ostatnio z Piastem Gliwice, podpisał z klubem z Niecieczy trzyletni kontrakt.

- Bardzo się cieszę, że trafiłem do Bruk- Betu Termaliki Nieciecza. Po czterech latach występów w Ekstraklasie, zostaję na tym poziomie. To dla mnie jest ważne - powiedział Szeliga, cytowany na stronie nowego klubu.



- Mimo że trafiam do nowego klubu pod koniec okienka transferowego, to nie oznacza, że nie trenowałem. Cały czas ćwiczyłem z rezerwami Piasta Gliwice. Jutro natomiast dołączę do nowych kolegów. Szatnia nie będzie dla mnie nowa. Znam się z Przemkiem Szarkiem, Kamilem Słabym i Dariuszem Trelą - dodał piłkarz.

Urodzony w Nowym Sączu Szeliga to wychowanek Sandecji.

W latach 2013-17 był zawodnikiem Piasta Gliwice. W Ekstraklasie rozegrał 98 meczów i zdobył 11 bramek.

