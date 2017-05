Bruk-Bet Termalica - Lech Poznań 0-3 w 32. kolejce Lotto Ekstraklasy

Lech Poznań wysoko wygrał z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 3-0. „Kolejorz” na stadionie „Słoni” odniósł pierwsze zwycięstwo w historii. Lech dzięki zwycięstwu zrównał się punktami z liderującą Jagiellonią Białystok.

Zdjęcie Zawodnik Bruk-Betu Termaliki Nieciecza Patrik Misak (P) i Jan Bednarek (L) z Lecha Poznań /Stanisław Rozpędzik /PAP

Tutaj zobaczysz zapis relacji na żywo

Reklama

Tutaj znajdziesz relację na urządzeniach mobilnych



Lech do meczu z Termalicą nie podchodził w najlepszych humorach. "Kolejorz" w tygodniu zaskakująco przegrał w finale Pucharu Polski z Arką Gdynia (1-2) i nie zdobył upragnionego trofeum. W Niecieczy również nie zanosiło się na łatwy mecz, bo Lech do tej pory nie zdołał tam jeszcze wygrać.

Podopieczni Nenada Bjelicy w Niecieczy szybko jednak wyszli na prowadzenie. Już w 15. minucie, po błyskawicznej kontrze gości, piłkę do siatki wpakował Mihai Radut. Dla Rumuna był to debiutancki gol w Ekstraklasie.

Lech dominował na boisku, ale nie potrafił stworzyć sobie zbyt wielu dobrych okazji bramkowych. Termalica odważniej zaczęła atakować pod koniec pierwszej połowy. Gospodarze głównie decydowali się na strzały z dystansu, ale żaden z nich nie znalazł drogi do bramki.

Po pierwszej połowie Lech miał na koncie tylko jeden celny strzał. Termalica celnie na bramkę rywala nie była w stanie uderzyć ani razu.

Po przerwie, Lech jedną z ciekawszy okazji miał w 56. minucie. Goście wywalczyli sobie rzut wolny blisko "szesnastki" rywala. Kostewicz groźnie uderzał na bramkę, ale Dariusz Trela był na posterunku i czujnie interweniował.

Termalica w drugiej połowie nadal była groźna jedynie ze strzałów z dystansu. Żaden z nich nie mógł jednak znaleźć drogi do bramki rywala. W 71. minucie Putiwcew wpisał się co prawda na listę strzelców, ale posłał futbolówkę nie do tej bramki, co trzeba. Po dośrodkowaniu z rożnego piłka niefortunnie odbiła się od Putiwcewa, a później pleców Gutkovskisa i wpadła do siatki.

Dwie minuty później goście prowadzili już 3-0. Trela wybronił pierwszy strzał zawodnika Lecha, ale wobec dobitki Radosława Majewskiego był już bezradny.

Termalica honorowe trafienie mogła zaliczyć w 82. minucie. Po dośrodkowaniu z wolnego, świetnie uderzał głową Kornel Osyra. Putwicew popisał się jednak bardzo dobrą interwencją i uchronił drużynę od straty gola.

Dla Lecha była to czwarta, ligowa wygrana z rzędu. "Kolejorz" dzięki zwycięstwu zrównał się punktami z liderującą w tabeli Jagiellonią Białystok.

AK





Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań 0-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Radut (15.), 0-2 Putiwcew (71. - samobój), 0-3 Majewski (73.)

Sędzia: J. Przybył



Widzów: 4595