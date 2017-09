Bruk-Bet Termalica - Górnik Zabrze w meczu 8. kolejki Ekstraklasy. Na żywo

Bruk-Bet Termalica podejmuje Górnika Zabrze w meczu 8. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Damian Kądzior /Damian Klamka /East News

Sprawdzaj wynik meczu i tabelę na żywo!

Reklama

Bruk-Bet nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Zresztą cały rok 2017 jest w ich wykonaniu mizerny i gracze z Niecieczy nie są w stanie nawiązać do dobrych występów z jesieni 2016 roku. Przed tą kolejką Termalica miała najmniej punktów w lidze, razem z Cracovią.

Górnik zaś jest rewelacją Ekstraklasy. W swoich szeregach ma niesamowitego Igora Angulo, który w pierwszych siedmiu spotkaniach zdobył aż 10 bramek. Hiszpan jednak rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. W ataki Górnika zobaczymy braci Łukasza i Rafała Wolsztyńskich.



Górnik ma szansę przynajmniej na kilka godzin wskoczyć na fotel lidera. Stanie się tak, jeśli zabrzanie zainkasują trzy punkty w Niecieczy.

Pierwsi groźną sytuację stworzyli gospodarze. Zakotłowało się w polu karnym zabrzan po wrzutce z prawego skrzydła Romana Gergela. Wróbel miał kilka metrów do bramki, ale źle przyjął piłkę i przez to nie mógł oddać celnego strzału. Sytuację w końcu wyjaśnił Szymona Matuszek, który wybił futbolówkę.



Górnik pozwolił "wyszumieć" się rywalowi i w 20. minucie zadał cios. Rafał Kurzawa przejął piłkę na połowie Termaliki. Z lewej strony znakomicie zagrał po ziemi do Damiana Kądziora na 15. metr. Ten popisał się pięknym technicznym strzałem z pierwszej piłki. Jan Mucha nie miał najmniejszych szans.



Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze 0-1 - trwa I połowa

Bramka: Damian Kądzior (20.)



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy