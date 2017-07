Bruk-Bet Termalica. Akos Kecskes wypożyczony do końca sezonu

Węgier Akos Kecskes został wypożyczony do Bruk-Betu Termalica Nieciecza. Macierzystym klubem 21-letniego obrońcy jest Atalanta Bergamo. Umowa obowiązuje do końca sezonu i zawiera opcję wykupienia piłkarza.

Zdjęcie Akos Kecskes (przy piłce) /Attila Kisbenedek /AFP

Węgier ostatnio przebywał na wypożyczeniu w swojej ojczyźnie, grając dla Ujpest FC. W zeszłym sezonie wystąpił w 26 meczach, a jego klub zajął siódme miejsce w lidze.

