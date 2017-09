Trener Urban po wygranej 2-0 z Lechem. Wideo

Śląsk Wrocław pokonał Lecha Poznań 2:0 w meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzelali w pierwszej połowie Robert Pich i z rzutu karnego Marcin Robak. "Kolejorz" przez tę porażkę może stracić pozycję lidera. - Ten początek nie zapowiadał, że skończy się 2-0 dla nas, bo to my źle weszliśmy w mecz, a dobrze przez te pierwsze 5 minut Lech Poznań. Natomiast później już graliśmy to, na co nas stać - powiedział były trener Lecha, a obecnie szkoleniowiec Śląska - Jan Urban.