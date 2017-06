Wisła Płock - Śląsk Wrocław. Jan Urban: Za awansem w tabeli idą pieniądze

Śląsk Wrocław jest pewny utrzymania w Ekstraklasie. W ostatniej kolejce sezonu podopieczni Jana Urbana zagrają na wyjeździe z Wisłą Płock, która też zagwarantowała sobie grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. - Nie wyobrażam sobie, by odpuścić taki mecz - powiedział szkoleniowiec wrocławskiego zespołu.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Wisła Płock - Śląsk Wrocław!

Śląsk zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli i traci do 10. Wisły dwa punkty. "Gramy o 10. miejsce w tabeli. Za awansem w tabeli idą pieniądze" - stwierdził Jan Urban na konferencji prasowej. "Śląsk to potężny klub, który zawsze walczy o pełną stawkę. Różnice są małe powalczymy o zwycięstwo. Nie wyobrażam sobie, by któryś z piłkarzy sobie odpuścił spotkanie. Jeśli to zauważę, to zmiana się znajdzie" - dodał.



"Mariusz Pawełek, Adam Kokoszka, Alvarinho i Joan Roman są kontuzjowani. Aleksandar Kovaczević oraz Sito Riera pauzują za kartki. Ostoja Stjepanović również już dostał wolne, ponieważ urodził mu się syn. Są jeszcze dwie niewiadome, o których nie powiem. Na dzisiaj mecz z Wisłą Płock od pierwszej minuty rozpocznie Dominik Budzyński" - zaznaczył trener Śląska.



Sezon jeszcze trwa, ale Jan Urban podsumował rundę wiosenną w wykonaniu drużyny.



"Wiedziałem, że będzie to trudny okres dla Śląska. Po przegranej z Cracovią już nie mieliśmy szans na pierwszą ósemkę, ale byłem spokojny o utrzymanie. Mieliśmy kryzys po porażce z Górnikiem Łęczna, ale z drugiej strony wiedziałem, że trzy domowe mecze wystarczą nam do utrzymania. U siebie musieliśmy powalczyć i nie mogliśmy się potknąć. Dla mnie dużym sukcesem w Śląsku było utrzymanie drużyny jako jedność. Wszyscy walczyli do końca" podkreślił.



Przygotowania do nowego sezonu piłkarze Śląska rozpoczną 22 lub 23 czerwca.



"Potem czeka nas wyjazd na zgrupowanie do Bonifacio od 30 czerwca do 9 lipca. Tydzień przed ligą wracamy do Wrocławia i już będziemy skupiać się na sezonie" - mówił Jan Urban.

