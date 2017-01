Śląsk Wrocław wznowił treningi pod okiem nowego trenera

Śląsk Wrocław wrócił do treningów po przerwie zimowej. "Wojskowi" ćwiczyli już pod okiem nowego trenera - Jana Urbana.

Jan Urban

Pierwsze zajęcia Śląska w 2017 roku miały charakter czysto wprowadzający. Zanim zawodnicy wybiegli na zmrożone boisko, mieli krótką rozmowę z nowym szkoleniowcem. Później po rozgrzewce zespół rozegrał wewnętrzną gierkę, a Urban krążył przy linii bocznej i przyglądał się poczynaniom swoich podopiecznych.

Nie wszyscy piłkarze uczestniczyli w zajęciach na boisku. Część z zawodników miała ćwiczenia na siłowni, min. Japończyk Ryota Morioka, Gruzin Lasza Dwali oraz Hiszpan Sito Riera.

W sobotę Śląsk weźmie udział w halowym turnieju Amber Cup 2017, który zostanie rozegrany w Gdańsku, a w poniedziałek wyjedzie na pierwsze dziesięciodniowe zgrupowanie do Trzebnicy. Drugi obóz zaplanowany jest w Turcji i potrwa od 23 stycznia do 1 lutego. Pierwszy mecz o punkty Śląsk rozegra 12 lutego z Wisłą w Płocku.

Na razie w zespole z Oporowskiej brak jest nowych zawodników. Blisko opuszczenia Wrocławia jest za to Filipe Goncalves. Portugalczyk złożył prośbę o rozwiązanie kontraktu i co prawda nie została ona jeszcze rozpatrzona, ale włodarze Śląska nie ukrywają, że przychylą się do wniosku piłkarza. Jako powód wcześniejszego rozwiązania kontraktu Goncalves podał sprawy rodzinne.