Śląsk Wrocław wyjechał na zgrupowanie do Trzebnicy

Grający w Ekstraklasie piłkarskiej Śląsk Wrocław wyjechał na pierwsze zgrupowanie do Trzebnicy. - Jest szansa, że w tym tygodniu dojedzie do drużyny nowy zawodnik - powiedział rzecznik klubu Tomasz Szozda.

W kadrze Śląska na pierwsze dziesięciodniowe zgrupowanie w Trzebnicy znalazło się 23 zawodników. Do autokaru nie wsiadł Portugalczyk Filipe Goncalves, który jest bliski rozwiązania kontraktu z klubem z Oporowskiej. "Filipe na tę chwilę nadal jest naszym graczem, ale jego brak w kadrze jednoznacznie oznacza, że klub przychyli się do jego prośby i rozwiąże z nim umowę" - przyznał rzecznik Śląska.

Do Trzebnicy pojechali za to Paweł Zieliński i Portugalczyk Augusto, którzy ostatnio mieli problemy zdrowotne. Obaj mogą jeszcze przez kilka dni trenować indywidualnie, ale urazy nie są na tyle poważne, aby wyeliminowały ich zupełnie z przygotowań do rundy wiosennej.

Na razie w zespole trenera Jana Urbana nie ma żadnych nowych nazwisk, ale jeszcze w tym tygodniu może się to zmienić. - Rozmowy trwają z kilkoma zawodnikami i na razie nie możemy podać personaliów, ale niektóre z nich są na tyle zaawansowane, że jest duża szansa, iż ktoś nowy niebawem dołączy do drużyny w Trzebnicy - zdradził Szozda.

Śląsk na pierwszym zgrupowaniu będzie do 18 stycznia i zakończy je sparingiem z Wartą Poznań. Na przełomie stycznia i lutego wrocławianie wyjadą na drugi obóz do Turcji.