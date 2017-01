Śląsk Wrocław - SV Waldhof Mannheim 1-1 w sparingu

Występujący w piłkarskiej ekstraklasie Śląsk Wrocław zremisował 1-1 (1-0) z niemieckim SV Waldhof Mannheim w meczu sparingowym. Dla zespołu trenera Jana Urbana była to ostatnia gra kontrolna podczas zgrupowania w Turcji.

Bramkę zdobył w 43. minucie Mariusz Idzik. Śląsk meczem z drużyną regionalnej ligi niemieckiej zakończył zgrupowanie w Turcji i we wtorek powróci do Polski. Podczas obozu wrocławianie poza meczem z Waldhof zmierzyli się także z Saurtalo Tbilisi (3-0) oraz z Lokomotiwem Górna Orjachowica (2-0). W spotkaniu z Niemcami trener Urban dał szansę głównie pokazania się zawodnikom, którzy grali niewiele we wcześniejszych pojedynkach.

Po powrocie do kraju Śląsk do rozpoczęcia rundy wiosennej będzie trenował na własnych obiektach. Pierwszy mecz o punkty podopieczni trenera Urbana rozegrają 12 lutego z Wisłą w Płocku. Po rundzie jesiennej wrocławianie z 22 punktami zajmują 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy.