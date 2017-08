Śląsk Wrocław. Oktawian Skrzecz wypożyczony do GKS-u Katowice

Oktawian Skrzecz do Śląska Wrocław trafił latem tego roku, lecz nie zdążył jeszcze zadebiutować w nowej drużynie, a już został wypożyczony do GKS-u Katowice.

Zdjęcie Oktawian Skrzecz w meczu młodzieżowej reprezentacji Polski /Marcin Gadomski /East News

Skrzecz wcześniej był zawodnikiem młodzieżowych ekip Schalke 04 Gelsenkirchen oraz rezerw niemieckiego klubu. Do Wrocławia trafił jako wolny zawodnik. Teraz został wypożyczony na rok do I ligi, a jego nowym klubem jest GKS Katowice.

Reklama

- Spędziłem w Niemczech 4 lata. Sporo się tam nauczyłem i chcę to pokazać teraz w GKS-ie. W wejściu do szatni z pewnością pomoże mi znajomość z Pawłem Madryszem i Damianem Garbiacikiem, z którymi miałem okazję grać w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Chciałbym wywalczyć sobie miejsce w składzie GKS-u. Wierzę, że nasz zespół jest na tyle silny, by w każdym meczu walczyć o wygraną - mówi 20-letni pomocnik.

- Zgodnie z naszymi zapowiedziami do GKS-u trafił kolejny młodzieżowiec. Oktawian to ofensywny piłkarz, który z powodzeniem może grać na skrzydle i w środku pola. Pozyskanie Oktawiana nie oznacza, że kadra GKS-u jest już zamknięta. Cały czas sondujemy rynek i pracujemy nad możliwością wzmocnienia składu - mówi Dariusz Motała, menedżer zespołu.

WG

1. liga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy