Śląsk Wrocław ma pięciu nowych piłkarzy

Śląsk Wrocław przedstawił w czwartek aż pięciu nowych piłkarzy. Kontrakt z tym klubem podpisali: Jakub Kosecki, Michał Chrapek, Djordje Czotra, Jakub Słowik i Oktawian Skrzecz.

Kosecki związał się ze Śląskiem umową do końca czerwca 2020 roku. 27-letni pomocnik, znany z występów w Legii Warszawa, ostatnio bronił barw niemieckiego SV Sandhausen.



Chrapek zawarł ze Śląskiem dwuletni kontrakt. Dwa ostatnie sezony spędził w Lechii Gdańsk. Wcześniej grał w Wiśle Kraków i włoskim Calcio Catania.



Czotra przez pięć lat bronił barw Zagłębia Lubin. W poniedziałek serbski obrońca rozwiązał kontrakt z "Miedziowymi" za porozumieniem stron, a w czwartek podpisał dwuletnią umowę ze Śląskiem. Czotra w Polsce gra od 2011 roku. Jego pierwszym klubem w naszym kraju była Polonia Warszawa.



Na dwuletnim kontrakcie podpis złożył także Słowik, który przeszedł do Śląska z Pogoni Szczecin. Wcześniej występował w Jagiellonii Białystok.



Skrzecz jest wychowankiem Lechii Gdańsk. W 2013 roku przeniósł się do niemieckiego Schalke 04 Gelsenkirchen. W ubiegłym sezonie grał w rezerwach tego zespołu. 20-letni pomocnik związał się ze Śląskiem na dwa lata.

Na tym niemal na pewno letnie transfery Śląska się nie zakończą. Z zespołem z Wrocławia wiązany jest jeszcze m.in. łotewski obrońca Igors Tarasovs i można się spodziewać, że w najbliższych dniach zostanie oficjalnie przedstawiony jako nowy gracz zespołu trenera Jana Urbana.

Czwartek na Oporowskiej był gorącym dniem, bo poza oficjalnym przedstawieniem nowych zawodników cała drużyna rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Piłkarze w piątek przejdą badania i na ich podstawie zostanie opracowany szczegółowy plan treningów. Do 30 czerwca wrocławianie będą ćwiczyli na swoich obiektach, a później wyjadą na zgrupowanie (do 9 lipca). Na razie pewne jest, że Śląsk rozegra sparingi z GKS Katowice, Rakowem Częstochowa i Wisłą Płock.

Pierwszym rywalem wrocławskiego zespołu w nowym sezonie Ekstraklasy będzie Arka. Mecz odbędzie się 16 lipca w Gdyni.

