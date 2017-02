Śląsk Wrocław. Łukasz Zwoliński o krok od wypożyczenia z Pogoni

Łukasz Zwoliński prawdopodobnie zostanie wypożyczony z Pogoni Szczecin do Śląska Wrocław. Piłkarz w czwartek przejdzie testy medyczne w klubie z Dolnego Śląska.

Zdjęcie Łukasz Zwoliński /East News

Ekstraklasa - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



Łukasz Zwoliński trafił do szczecińskiego klubu w 2010 roku. Ma 23 lata, a w barwach Pogoni rozegrał już 84 spotkania w Ekstraklasie, w których strzelił 12 goli.

Reklama