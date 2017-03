Śląsk Wrocław - Korona Kielce w 27. kolejce Ekstraklasy NA ŻYWO

Piłkarze Śląska Wrocław podejmują Koronę Kielce w meczu otwierającym 27. kolejkę Lotto Ekstraklasy. Dołącz do relacji NA ŻYWO z tego spotkania!

Zdjęcie Piłkarze Śląska Wrocław /Mieczysław Michalak /

Na cztery kolejki przed końcem rundy zasadniczej w dużo lepszej sytuacji jest Korona, która zamyka czołową ósemkę Ekstraklasy.

Śląsk, póki co, bliżej ma do strefy spadkowej niż do górnej połówki, w której do obsadzenia zostały jeszcze cztery miejsca przed rundą finałową.

- Korona nie ma takiego obciążenia psychicznego jak my. Nasi rywale mają cztery mecze przed sobą i jeśli wygrają dwa spotkania u siebie, to mają cel osiągnięty - mówił przed dzisiejszym meczem szkoleniowiec Śląska Jan Urban.

Kielecki zespół bardzo dobrze radzi sobie pod wodzą Macieja Bartoszka, ale tylko u siebie. Z wyjazdów nie przywiózł jeszcze punktu. - Będziemy chcieli się przełamać i zapunktować. Na pewno jednak czeka nas ciężki mecz - powiedział trener Korony.

