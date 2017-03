Śląsk Wrocław. Jan Urban: Nie jesteśmy kozakami

- Piast statystyki ma słabe, ale liga nauczyła mnie, że nie można nikogo lekceważyć - mówi przed inauguracyjnym meczem 25. kolejki ekstraklasy Jan Urban, szkoleniowiec Śląska Wrocław.

Zdjęcie Jan Urban /PAP

Śląsk ma problemy kadrowe przed meczem z Piastem. Za czerwoną kartkę pauzuje podstawowy bramkarz Mariusz Pawełek. Nie zagra też Sito Riera, który jest poobijany po ostatnim meczu. Do kadry powinien wrócić Augusto.

Urban największy problem będzie miał przy obsadzie bramkarza. Do jego dyspozycji są: młody Dominik Budzyński i Słowak Lubosz Kamenar.



- Przy wyborze bramkarza z reguły ufam trenerowi bramkarzy. To on ma wiedzę, kto jest lepszy w danym momencie - mówił Urban na czwartkowej konferencji prasowej.

Śląsk w najbliższej kolejce zmierzy się z Piastem, który znajduje się w strefie spadkowej, a ostatnio zmienił trenera. Radoslava Latala zastąpił Dariusz Wdowczyk.

- Trzeba być ostrożnym w ocenie Piasta. Co prawda statystyki mają słabe, ale liga nauczyła mnie, że nie można nikogo lekceważyć. Tu wszystko jest możliwe. My też nie jesteśmy kozakami, mamy 26 punktów. Przede wszystkim musimy się skupiać na sobie i nie możemy pozwolić na takie prezenty, jakie dawaliśmy Jagiellonii w Białymstoku - stwierdził Urban.

- Jeżeli ktoś dostaje szansę gry, wychodzi na boisko, musi to wykorzystać. Liczę, że tak będzie z Piastem - zapowiedział Urban.

Mecz Śląsk - Piast odbędzie się w piątek o godz. 18.