Śląsk Wrocław. ​Czterech chętnych na zakup klubu

Cztery oferty kupna akcji Śląska Wrocław wpłynęły do Urzędu Miasta. Przetarg na sprzedaż występującego w piłkarskiej ekstraklasie zespołu ma się zakończyć w pierwszej połowie lipca.

Zdjęcie Kto w przyszłym sezonie będzie właścicielem Śląska Wrocław? /Krystyna Pączkowska /Newspix

Chętni na kupno piłkarskiego Śląska mieli czas na składanie swoich ofert do piątku do godziny 12. Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocławia kilka godzin po tym terminie poinformowało, że zgłosiły się cztery podmioty gotowe do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji klubu z Oporowskiej.



Kto dokładnie złożył papiery, władze stolicy Dolnego Śląska nie chciały zdradzić. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że wśród nich jest m.in grupa Andrzeja Kuchara. Wrocławski biznesmen, w przeszłości właściciel Lechii Gdańsk, nie miałby działać sam, ale we współpracy z firmami ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Teraz koperty z ofertami kupna Śląska zostaną przekazane doradcy prywatyzacyjnemu i do 16 czerwca miasto ma podjąć decyzję, z którym z podmiotów przystąpi do negocjacji. Po ich zakończeniu do sprzedaży akcji potrzebna będzie jeszcze zgoda Rady Miejskiej. Włodarze Wrocławia zakładają, że cały proces uda się zakończyć w pierwszej połowie lipca.

Śląsk wyceniany jest na pięć milionów złotych. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wiele razy jednak podkreślał, że nie cena będzie najważniejsza, ale plan inwestycyjny i wiarygodność oferenta.