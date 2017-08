Śląsk Wrocław. Boban Jović nowym obrońcą klubu

To spore wzmocnienie Śląska Wrocław! Znany z występów w Wiśle Kraków prawy obrońca Boban Jović związał się kontraktem z ekipą Jana Urbana!

Boban Jović wzmocnił Śląska Wrocław.

Prawy obrońca Boban Jović dołączył do Śląska Wrocław z tureckiego Bursasporu, na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją pierwokupu. Słoweniec urodził się 25 czerwca 1991 roku w Celje.

Przygodę z futbolem rozpoczął w klubie NK Szampion, skąd przeszedł do NK Aluminij. W 2009 roku był już zawodnikiem NK Olimpija Lublana, gdzie spędził pięć sezonów. Polscy kibice bliżej poznali Bobana Jovicia po jego przenosinach do Wisły Kraków. 26-latek w "Białej Gwieździe" spędził dwa lata, w Ekstraklasie na koncie zapisał 61 meczów, 11 asyst oraz jedną bramkę. Był jednym z najlepszym prawych obrońców w Polsce, cechowała go ofensywna gra.



Solidną grą na krajowych boiskach zapracował na transfer do Bursasporu, lecz kontuzja sprawiła, że nie mógł liczyć na regularne występy w tureckiej Super Lidze.

W Śląsku Wrocław Jović ma wzmocnić rywalizację wśród obrońców i być alternatywą do zastąpienia kontuzjowanego Kamila Dankowskiego.