Śląsk - Pogoń. Urban: Mamy problem w obronie

Trener Śląska Wrocław Jan Urban przed meczem 14. kolejki z Pogonią Szczecin nie ukrywał, że ma się nad czym zastanawiać jeżeli chodzi o wybór podstawowej jedenastki. - Mamy problem w obronie i nie ma co tego ukrywać - dopowiedział.

Po serii dziewięciu meczów bez porażki Śląsk ma teraz na koncie dwie przegrane z rzędu. W ostatniej kolejce wrocławianie zostali pokonani przez Wisłę w Płocku 4-1, grając od 12. minuty w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartką został ukarany Igors Tarasovs.

- Nie wiem, jak by to spotkanie wyglądało, gdybyśmy grali 11 na 11. Podarowaliśmy ten mecz rywalom. Po takim pojedynku najlepszą receptą jest grać jak najszybciej i tak się złożyło, że już w piątek zmierzymy się z Pogonią Szczecin. Piłkarze po meczu z Wisłą nie tylko mówią, że chcą, ale naprawdę chcą zagrać jak najszybciej, aby się zrewanżować, zmazać plamę po ostatniej porażce - przyznał trener Urban.

Sztabowi trenerskiemu Śląska nie brakuje problemów do rozwiązania, a największym jest ustawienie obrony. Do kontuzjowanych Kamila Dankowskiego, Adama Kokoszki i Bobana Jovica teraz dołączył pauzujący za czerwoną kartkę Tarasovs.

- Mamy problem w defensywie i nie ma co tego ukrywać. Większość kontuzjowanych zawodników to obrońcy, a teraz do tego doszła kartka. Mamy problem i musimy go jakoś rozwiązać. Siedzimy, kombinujemy i myślimy. Kto zagra i jak to poustawiamy, dowiecie się w piątek. Teraz nie mogę nic powiedzieć - skomentował szkoleniowiec Śląska.

W piątek rywalem wrocławian będzie Pogoń, która zamyka aktualnie ligową tabelę, ale Urban przyznał, że szczecinianie grają lepiej niż na to wskazują wyniki.

- Problemem Pogoni jest skuteczność. Tam najskuteczniejszy jest Adam Frączczak, który zdobył zaledwie trzy gole. Przecież oni w większości meczów mają przewagę w posiadaniu piłki. Mają sytuacje, ale brakuje wykończenia. Podobną sytuację mieliśmy u nas w poprzednim sezonie, aż do momentu, kiedy nie przełamał się Kamil Biliński. Pogoń ma ciekawy skład, grają dobrze piłką i to nie będzie dla nas łatwy mecz - zapowiedział Urban.

Ostatni raz Pogoń wygrała we Wrocławiu w 2001 roku (4-0), kiedy Śląsk grał jeszcze na stadionie przy Oporowskiej. Jedną z bramek dla szczecinian zdobył wówczas Kazimierz Węgrzyn. Ostatnie spotkanie w grudniu 2016 roku zakończyło się natomiast remisem 1-1.

Mariusz Wiśniewski