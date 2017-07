Śląsk - Lechia 3-2. Opinie trenerów po spotkaniu

- To był bardzo dziwny mecz - przyznał Piotr Nowak, trener Lechii. - Jest o czym opowiadać - dodał Jan Urban, trener Śląska. Oto co po meczu powiedzieli szkoleniowcy.

Piotr Nowak (trener Lechii):



Bardzo dziwny mecz, jeżeli chodzi o przebieg. Dwie stracone bramki do przerwy sprawiły, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Zmiany dokonane w przerwie sprawiły, że szybko zdobyliśmy dwa gole i można było odnieść wrażenie, że powinniśmy wygrać.

Myślę, że każdy zdaje sobie z błędów, jakie popełniliśmy przy straconych bramkach. Duszan Kuciak wiele razy wcześniej pokazał klasę, ale dzisiaj miał słabszy dzień. Odczucie po tym, co pokazał zespół po przerwie jest na korzyść, jeżeli chodzi o zaangażowanie i grę.

Szkoda tej trzeciej bramki i to straconej w takich okolicznościach. Musimy wyeliminować błędy i grać od początku tak, jak w drugiej połowie.

Jan Urban (trener Śląska):

Jest o czym opowiadać. W pierwszej połowie optyczna przewaga Lechii. Wiedzieliśmy, że łatwo operują piłką. Ale kiedy my ją odbieraliśmy, wychodziliśmy z dobrymi, groźnymi kontratakami.

Prowadziliśmy 2-0, ale po siedmiu minutach drugiej połowy wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudno o wygraną. Wydawało się, że trzecią bramkę strzeli Lechia. Całe szczęście, że się zespół podniósł.

Nikt się nie chciał zadowolić remisem i oglądaliśmy akcję za akcję. W tej wymianie my byliśmy skuteczniejsi. Widziałem zdjęcie nogi Sito Riery i nie wygląda to ładnie. Jest bardzo mocno zwichnięty staw skokowy. Na ten moment nie wiem dokładnie co się stało, ale nie wygląda to dobrze.