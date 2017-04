Śląsk - Górnik 2-2. Urban i Smuda po meczu

- Ten wynik wkurza nas wszystkich, bo to był mecz wygrany - mówił trener Śląska Wrocław Jan Urban po remisie 2-2 z Górnikiem Łęczna. - Jak się przegrywa 0-2, to trzeba być zadowolonym z remisu - stwierdził szkoleniowiec gości Franciszek Smuda.

Jan Urban (trener Śląska): "To był mecz na 4-1, pod naszą kontrolą. Przeciwnik niewiele robiąc potrafił odrobić straty i to boli. W niektórych momentach brakuje nam jakości, ale nie mogę mieć o to do drużyny pretensji. Moim zdaniem gramy dobrze w piłkę, stwarzamy sobie wiele sytuacji, ale mamy taką jakość, jaką mamy.



- To nie jest jakaś kopanina. My za dużo musimy stworzyć sytuacji, aby zdobyć gola a za to za łatwo tracimy bramki. Tracimy za prosto gole. Druga bramka, to piłka zeszła z nogi zawodnikowi i wpadła do siatki. Nic nam nie pozostaje, tylko się pozbierać i grać dalej.



- Ten wynik wkurza nas wszystkich, bo to był mecz wygrany. Bardziej jednak bym się denerwował, gdyby to była jakaś kopanina. My naprawdę dobrze gramy w piłkę, stwarzamy sytuacje, zawodnicy dają z siebie wszystko".

Franciszek Smuda: (trener Górnika): "Jechaliśmy tutaj z myślą, że mecz ze Śląskiem jest do wygrania. Gdyby nie takie błędy, których nie można w Ekstraklasie popełniać, jeżeli chcemy się utrzymać, to nie wiadomo jak by się to spotkania skończyło.

- W drugiej połowie postawiliśmy wszystko na jedną szalę i to co mogliśmy - wykorzystaliśmy. Dało nam to jeden punkt, który dla nas jest na wagę złota. Jak się przegrywa 0-2, to trzeba być zadowolonym z remisu.



- Wiedzieliśmy, że Śląsk gra u siebie i musi zaatakować pierwszy, a my liczyliśmy na kontry. Popełniliśmy jednak karygodne błędy, które ułatwiły zdobywanie goli rywalom. Później nie mieliśmy już nic do stracenia i rzuciliśmy wszystko do ataku".